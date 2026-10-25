Deportes
River derrotó sin sobresaltos a Racing y llega en racha al Superclásico
En el Monumental y con gol de Lautaro Rivero, el Millonario venció 1-0 a la Academia por la fecha 14 del certamen, encuentro correspondiente a la Zona B.
River venció 1-0 a Racing en el Monumental por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026 y llega con la moral en alto al Superclásico de la próxima jornada ante Boca en La Bombonera, un triunfo crucial que mantiene vivas sus chances de gritar campeón de la tabla anual y disputar la próxima Copa Libertadores.
La apertura del marcador llegó de la mano de Lautaro Rivero, que regresó a la titularidad ante la suspensión de Lucas Martínez Quarta y que con un fuerte cabezazo logró adelantar al Millonario. Pese a los mejores intentos del dueño de casa por aumentar su diferencia, Facundo Cambeses mantuvo a tiro del marcador a una Academia que lejos estuvo de su mejor versión y sigue sin poder escapar de las últimas posiciones de la Zona B.
Fuente: TyC
River derrotó sin sobresaltos a Racing y llega en racha al Superclásico
Bendecido por el universo
Bullrich volvió a marcar diferencias con Milei y cuestionó sus ataques a la prensa: "Cruzó un límite"
Boca venció sobre la hora a Independiente y se aseguró un lugar en los playoffs
Huracán hizo valer su localía: goleó 3-0 a Santa Rita y sigue a paso firme en el Regional Amateur
Más Leídas
-
Destacada C6 horas ago
Dramáticas imágenes del asalto a la pañalera: ladrones a los tiros y un comerciante como escudo
-
Noticias B13 horas ago
Escapaban de la Policía a toda velocidad y estrellaron el auto contra un paredón
-
Noticias A14 horas ago
Murió Carlos María Giménez, una leyenda del boxeo bahiense y nacional
-
Destacada B5 horas ago
Caos a la salida de un boliche por una pelea: hubo heridos y tres detenidos
-
Noticias B12 horas ago
Fuera de control: provocó disturbios en un bar y rompió un patrullero a patadas
-
Noticias A10 horas ago
Violento asalto a una pañalera en Punta Alta: delincuentes se tirotearon con la Policía y huyeron
-
Noticias B13 horas ago
Violó una perimetral e hirió a su expareja: quedó detenido
-
Uncategorized14 horas ago
Olimpo y Villa Mitre juegan por la Reválida del Federal A