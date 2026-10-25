River derrotó sin sobresaltos a Racing y llega en racha al Superclásico

River venció 1-0 a Racing en el Monumental por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026 y llega con la moral en alto al Superclásico de la próxima jornada ante Boca en La Bombonera, un triunfo crucial que mantiene vivas sus chances de gritar campeón de la tabla anual y disputar la próxima Copa Libertadores.

La apertura del marcador llegó de la mano de Lautaro Rivero, que regresó a la titularidad ante la suspensión de Lucas Martínez Quarta y que con un fuerte cabezazo logró adelantar al Millonario. Pese a los mejores intentos del dueño de casa por aumentar su diferencia, Facundo Cambeses mantuvo a tiro del marcador a una Academia que lejos estuvo de su mejor versión y sigue sin poder escapar de las últimas posiciones de la Zona B.

Fuente: TyC