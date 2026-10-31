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San Lorenzo enfrenta a Vélez en un partido crucial para la clasificación a playoffs
El "Ciclón" necesita ganar para mantener sus esperanzas de entrar a los playoffs, ya que ocupa el noveno lugar en la tabla.
San Lorenzo visitará este sábado a Vélez, en el marco de la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, buscando un triunfo que le permita mantener vivas sus esperanzas de clasificar a los playoffs.
El partido está programado para las 19:15 en el Estadio José Amalfitani, y contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, además de poder seguirse a través de TNT Sports Premium. Facundo Tello será el árbitro del encuentro, con Fernando Espinoza a cargo del VAR.
San Lorenzo llega a este partido en una situación complicada, ya que a pesar de haber encadenado dos victorias consecutivas, en su último encuentro empató sin goles ante Newell's y no logró posicionarse entre los equipos que clasifican a los playoffs.
Actualmente, los dirigidos por Rubén Darío Insua se encuentran novenos en la Zona A con 18 puntos, por lo que una victoria les otorgaría buenas posibilidades de finalizar la fecha dentro de los ocho primeros.
Vélez, en cambio, se ha consolidado como uno de los equipos más destacados del fútbol argentino en esta temporada. Los conducidos por Guillermo Barros Schelotto ocupan el segundo lugar en la Zona A con 27 puntos y, en la tabla anual, suman 55 unidades, posicionándose en la lucha por el título de Campeón de Liga, a solo dos puntos de los líderes, Boca y Argentinos Juniors.
En su último partido, el "Fortín" brindó una demostración de fútbol al vencer 5-0 como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero.
Sábado 31 de octubre
17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Javier Viglieti
Cuarto árbitro: David Cornejo
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Diego Verlota
19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Javier Uziga
21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Delbarba
Domingo 1° de noviembre
15.00 Boca – River (Interzonal) -TNT Sports /ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Gastón Suárez
18.30 Newell’s – Unión (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Daniel Edgardo Zamora
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Germán Delfino
AVAR: Iñaki Iparraguirre
18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Carlos Córdoba
20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Julio Fernández
Lunes 2 de noviembre
19.00 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Maximiliano Silcán Jerez
19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Castelli
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Joaquin Gil
21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Julián Beligoy
21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Guillermo González
Fuente: Cadena 3
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