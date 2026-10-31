San Lorenzo enfrenta a Vélez en un partido crucial para la clasificación a playoffs

San Lorenzo visitará este sábado a Vélez, en el marco de la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, buscando un triunfo que le permita mantener vivas sus esperanzas de clasificar a los playoffs.

El partido está programado para las 19:15 en el Estadio José Amalfitani, y contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, además de poder seguirse a través de TNT Sports Premium. Facundo Tello será el árbitro del encuentro, con Fernando Espinoza a cargo del VAR.

San Lorenzo llega a este partido en una situación complicada, ya que a pesar de haber encadenado dos victorias consecutivas, en su último encuentro empató sin goles ante Newell's y no logró posicionarse entre los equipos que clasifican a los playoffs.

Actualmente, los dirigidos por Rubén Darío Insua se encuentran novenos en la Zona A con 18 puntos, por lo que una victoria les otorgaría buenas posibilidades de finalizar la fecha dentro de los ocho primeros.

Vélez, en cambio, se ha consolidado como uno de los equipos más destacados del fútbol argentino en esta temporada. Los conducidos por Guillermo Barros Schelotto ocupan el segundo lugar en la Zona A con 27 puntos y, en la tabla anual, suman 55 unidades, posicionándose en la lucha por el título de Campeón de Liga, a solo dos puntos de los líderes, Boca y Argentinos Juniors.

En su último partido, el "Fortín" brindó una demostración de fútbol al vencer 5-0 como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Sábado 31 de octubre

17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Javier Viglieti

Cuarto árbitro: David Cornejo

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Diego Verlota



19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Javier Uziga



21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Delbarba

Domingo 1° de noviembre

15.00 Boca – River (Interzonal) -TNT Sports /ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Gastón Suárez



18.30 Newell’s – Unión (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Daniel Edgardo Zamora

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Germán Delfino

AVAR: Iñaki Iparraguirre



18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Carlos Córdoba



20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Julio Fernández

Lunes 2 de noviembre

19.00 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Maximiliano Silcán Jerez



19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Castelli

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Joaquin Gil



21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Julián Beligoy



21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Guillermo González

Fuente: Cadena 3