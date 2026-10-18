Deportes
Racing e Independiente no se sacaron ventajas en un clásico caliente
Matías Zaracho abrió el marcador para la Academia y Maximiliano Meza igualó de penal para el Rojo. El encuentro se disputó en el Cilindro por la fecha 13 del Torneo Clausura.
Racing e Independiente empataron 1-1 este domingo en el estadio Presidente Perón, en una nueva edición del clásico de Avellaneda, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2026.
La Academia se puso en ventaja durante el primer tiempo gracias a un gol de Matías Zaracho, mientras que Independiente consiguió la igualdad en el complemento mediante un penal convertido por Maximiliano Meza.
El encuentro, dirigido por Facundo Tello, tuvo una importancia especial para ambos equipos, que llegaron necesitados de puntos para mejorar sus posiciones en el campeonato.
Racing comenzó la jornada con apenas 11 unidades en la Zona B, después de haber perdido cinco de sus últimos siete compromisos. Independiente, en tanto, acumulaba 18 puntos en la Zona A y buscaba consolidarse entre los equipos que avanzarán a los playoffs.
El partido también estuvo marcado por las disputas físicas y las polémicas arbitrales, entre ellas una fuerte infracción de Barinaga por la que los jugadores de Independiente reclamaron una expulsión.
Finalmente, ninguno de los dos consiguió romper la igualdad y el clásico terminó 1-1, un resultado que dejó a ambos equipos con la necesidad de sumar puntos en las últimas jornadas de la fase regular.
Con información de TyC
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