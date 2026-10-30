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Reparan una cañería en La Carrindanga y hay problemas con el agua en cinco barrios
ABSA informó que los trabajos se realizan a la altura del complejo Zibecchi del Club Liniers. La empresa pidió cuidar las reservas domiciliarias hasta que se normalice el suministro.
Aguas Bonaerenses (ABSA) informó que este viernes se realizan trabajos de reparación de una cañería de agua en el sector de La Carrindanga, a la altura del complejo Zibecchi del Club Liniers, en Bahía Blanca.
Como consecuencia de las tareas, el servicio se encuentra afectado en cinco barrios de la ciudad: Bosque Alto, PROCREAR (Las Magnolias), Campos de Alem, La Huella y Los Mirasoles.
Desde la prestataria señalaron que las dificultades en el suministro se mantendrán hasta que finalicen los trabajos, aunque no precisaron un horario estimado de normalización.
Ante esta situación, ABSA solicitó a los vecinos que cuiden las reservas domiciliarias y utilicen el agua únicamente para hidratación y tareas indispensables mientras se desarrollan las reparaciones.
Por último, la empresa recordó que los usuarios pueden comunicarse ante inconvenientes con el servicio a través de la línea gratuita de Asistencia Técnica 0800-999-2272 o mediante sus canales oficiales de Facebook y Telegram.
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