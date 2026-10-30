Deportes
Liga de Plata: San Lorenzo pegó primero y La Falda sigue con vida
Venció 70-58 a Sportivo Bahiense y se adelantó en la semifinal.
San Lorenzo dio el primer paso en las semifinales del segundo tramo de la Liga de Plata al superar este viernes a Sportivo Bahiense por 70-58, mientras que La Falda evitó el descenso al vencer a Espora por 79-73.
En el estadio Román Avecilla, el Naranja se impuso con parciales de 15-8, 38-24 y 57-44 y pasó a dominar 1-0 la serie al mejor de tres partidos.
El segundo partido se disputará el miércoles en el estadio Eladio Santos, donde Sportivo estará obligado a ganar para forzar un tercer encuentro.
La otra semifinal comenzará el domingo a las 21, cuando Altense reciba a 9 de Julio en el estadio Armando Traini de Punta Alta.
San Lorenzo, ganador del primer tramo de la temporada, conseguirá el ascenso directo a la Liga Bahiense de Oro si también se queda con esta segunda parte. En caso de que otro equipo resulte campeón, deberá jugarse una final extra al mejor de tres.
Por otra parte, La Falda prolongó su permanencia en la categoría. En el Lili Pisani superó 79-73 a Espora y achicó a 2-1 la serie por evitar el descenso, que se disputa al mejor de cinco.
El ganador de esta llave deberá jugar la Promoción frente al equipo que no consiga el ascenso desde la Liga de Bronce, cuya definición enfrentará a Caza y Pesca Huracán de Médanos y Pellegrini.
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