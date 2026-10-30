Habló el sindicalista baleado: "La pregunta del millón es quién lo mandó"

Luis Pérez, el secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento que fue baleado el miércoles frente a su casa del barrio San Martín, habló esta mañana con La Brújula 24 luego de que la Policía detuviera al presunto autor del ataque y dejó abierta la posibilidad de que una tercera persona haya ordenado la agresión.

El dirigente sindical se refirió a la detención de Luciano Oscar Durán, de 50 años, quien fue localizado durante la madrugada en un descampado del barrio Las Colonias, en Ingeniero White, después de una investigación que incluyó el análisis de imágenes de más de 20 cámaras de seguridad.

Pérez contó que fue informado de la novedad por la Fiscalía y que se encontraba leyendo los detalles del procedimiento en La Brújula 24. Aseguró que no conoce al acusado, aunque señaló que, según la información publicada, su domicilio estaría ubicado a pocas cuadras de la sede de su sindicato, en Belgrano al 3500 de Ingeniero White.

Durante la entrevista, el gremialista fue consultado sobre una versión según la cual Durán habría manifestado al momento de su detención que alguien lo había enviado a cometer el ataque. "La pregunta del millón es quién lo mandó. Eso es lo que quiero saber", respondió.

En ese sentido, cuando el periodista le preguntó si también le interesaba conocer cuánto le habían pagado al agresor, fue contundente: "Eso no me importa. Yo quiero saber quién lo mandó".

Uno de los momentos más llamativos de la conversación se produjo cuando le mencionaron que el detenido estaría vinculado a la barrabrava del club Comercial de Ingeniero White. "Ah, bueno. Entonces ya sé más o menos por dónde viene la mano", expresó Pérez, aunque inmediatamente aclaró que nunca tuvo conflictos con esa hinchada.

Ante la insistencia por conocer a qué se refería, el sindicalista prefirió mantener la reserva. "No puedo decir. Voy a hablar con el fiscal y con mi abogado", sostuvo, aunque reconoció que esa información le daba un posible rumbo para interpretar lo ocurrido.

Por otra parte, Pérez volvió a reconstruir los segundos previos al disparo, ocurrido cuando estaba cerrando el portón de su vivienda, ubicada en Pedro Pico al 1500. Recordó que el atacante se acercó con el rostro cubierto y balbuceó algunas palabras que no logró comprender.

"Balbuceó algo, pero yo no lo pude entender porque yo, la verdad, le dije: '¿Qué hacés, hijo de puta?'. Es todo lo que me salió, porque no tenía defensa, no tenía nada, ni siquiera el llavero en la mano como para tirárselo", relató.

El dirigente explicó que intentó recordar qué había dicho el agresor, aunque cree que el pañuelo que llevaba sobre la boca impidió que pudiera entenderlo. "Pensé mil horas a ver qué eran las palabras que dijo, pero me fue imposible. Ojalá hubiera sabido lo que dijo", lamentó.

En cuanto a su recuperación, indicó que continúa con dolores en la pierna y que debe utilizar un bastón para desplazarse. "Duele un poco. Estoy con calmantes y antibióticos", comentó, mientras permanece bajo tratamiento médico por la herida que le provocó el disparo.

La detención de Durán se produjo después de que personal del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera, en conjunto con el Centro Único de Monitoreo (CeUM), reconstruyera los movimientos del sospechoso antes, durante y después del ataque.

El hombre quedó a disposición de la Justicia por lesiones agravadas por el uso de arma, desobediencia y resistencia a la autoridad, con intervención de las UFIJ 7 y 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Mientras avanza la investigación, Pérez anticipó que se presentará junto con su abogado Sebastián Martínez ante la Fiscalía. La principal incógnita sigue siendo el motivo del ataque y si el detenido actuó por cuenta propia o por encargo de otra persona.