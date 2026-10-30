Se mueve el tablero de la TV: quiénes se quedan y quiénes podrían cambiar de canal

La televisión argentina atraviesa semanas de negociaciones y posibles cambios de figuras de cara a la próxima temporada. En su habitual columna de espectáculos en Hora Pico, por La Brújula 24, Laura Ubfal advirtió que todavía hay pocas definiciones y que buena parte de las versiones que circulan son especulaciones.

"Lo único seguro es que Luis Ventura se queda con Intrusos", señaló la periodista, aunque aclaró que el futuro de varios conductores y panelistas todavía está sujeto a conversaciones entre las señales.

En ese contexto, explicó que los canales buscan asegurarse figuras y que los protagonistas están escuchando propuestas. "Ni los gerentes saben. Está todo en negociaciones", aseguró.

Uno de los nombres que apareció en la conversación fue Ángel de Brito, sobre quien circulan distintas versiones relacionadas con su continuidad televisiva. Ubfal evitó dar por confirmadas posibles incorporaciones y recordó que el conductor también mantiene compromisos con otros proyectos.

La periodista tampoco confirmó los rumores sobre una eventual dupla de conducción con otro integrante del ambiente televisivo. "Yo soy panelista en este momento y veré qué hago con mi vida y adónde voy. Escucho ofertas como todo el mundo", expresó.

Además, descartó que tenga intenciones de compartir la conducción de un programa. "Las duplas no funcionan. Hay que tener mucha química para que una dupla funcione", opinó.

Otro de los temas de la columna fue el fuerte cruce entre Santi Maratea y Sofía Jujuy Jiménez durante la grabación de PH, Podemos Hablar, que se emitirá este sábado. Según relató Ubfal, la discusión se produjo cuando surgió una pregunta relacionada con la participación del influencer en una colecta para Independiente. La situación habría generado un intercambio de acusaciones y un momento de tensión que obligó a interrumpir la grabación.

"Se puso a llorar, tuvieron que interrumpir y después volvieron. Toda una historia, una novela", describió la periodista, sin confirmar si el episodio se verá completo en pantalla.

Sobre la posibilidad de que la producción decida eliminar las imágenes, indicó: "Dicen que lo van a dejar, porque además fue de lo que más se habló. La gente va a mirar eso y, si no está, va a ser raro".

La conversación también abordó la ausencia de Mirtha Legrand de la televisión. Ubfal sostuvo que la conductora se encuentra bien y que retomó sus habituales encuentros sociales, aunque por ahora no hay novedades concretas sobre su regreso. "Sé que está bien, todo bárbaro, pero la verdad no sé por qué no la dejan hacer televisión. Es una pena, porque todo el mundo la quiere ver", manifestó.

Distinta es la situación de Susana Giménez, quien continúa disfrutando de su vida lejos de los estudios. "Está bárbara, perfecta. No quiere saber nada de la tele, ni teatro, ni de nada. Quiere estar con sus perros", contó Ubfal.

En cuanto a Marcelo Tinelli, confirmó que el conductor regresará a las pantallas el próximo 20 de noviembre, aunque esta vez mediante Prime Video, con una nueva temporada de LOL, el formato de humor en el que los participantes deben evitar reírse para seguir en competencia.

La producción, grabada tiempo atrás, contará con humoristas y figuras como José María Listorti, Campi, Fredy Villarreal y Homero Pettinato, entre otros.

También hubo espacio para hablar de Moria Casán, quien atraviesa un presente de intensa actividad, entre el teatro, la televisión y los reconocimientos que recibió recientemente. "Moria está feliz, con el teatro, con su programa de televisión, recibiendo premios. A los 80 años, qué año tuvo", destacó.

Por otra parte, Ubfal celebró la participación de Manu Ginóbili en Otro Día Perdido, el ciclo de Mario Pergolini, donde compartió pantalla con el también bahiense Agustín "Rada" Aristarán. La periodista destacó especialmente el segmento en el que compitieron para demostrar quién conocía más sobre Bahía Blanca. "Estuvo muy lindo, dedicado a ustedes. Me parece bárbaro, muy divertido", comentó.

Finalmente, entre las recomendaciones para el fin de semana, mencionó una serie de HBO Max centrada en el divorcio de un matrimonio millonario, protagonizada por Sienna Miller y Dominic West. También destacó que las plataformas están apostando a estrenos semanales, una modalidad que obliga a los espectadores a esperar para completar las temporadas.

De esta manera, Ubfal cerró una nueva participación en La Brújula 24 con un panorama de la televisión local marcado por las negociaciones, los regresos y las incógnitas sobre el futuro de algunas de sus principales figuras.

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