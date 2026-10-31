Julieta Prandi reapareció tras su separación de Emanuel Ortega y sorprendió con una decisión

Julieta Prandi reapareció en las redes sociales después de su separación de Emanuel Ortega, con quien estuvo en pareja durante seis años y de quien se distanció apenas 27 días después de haberse casado por civil.

La modelo y conductora publicó en Instagram una serie de fotografías de su reciente viaje a Río de Janeiro, Brasil, donde decidió tomarse unos días de descanso en medio de las repercusiones por la ruptura con el cantante.

"Y en algún rincón del mundo, siempre existe Río. Obrigado Brasil. Gracias amigo por estar siempre a mi lado Sebastián Waizer", escribió junto a las imágenes, en referencia al hombre que la acompañó durante parte de su estadía.

El viaje había generado especulaciones sobre un posible nuevo romance cuando comenzaron a circular fotografías de Prandi junto a Waizer en una playa brasileña. Sin embargo, ella misma se encargó de aclarar que se trataba de su mejor amigo.

Uno de los detalles que llamó la atención fue que la conductora decidió desactivar los comentarios de la publicación, por lo que sus seguidores no pudieron dejar mensajes ni preguntas sobre su situación sentimental.

La escapada a Brasil estaba prevista originalmente como parte de la luna de miel con Ortega, pero tras la separación Prandi optó por mantener las vacaciones que ya tenía organizadas.

Días atrás, en una entrevista con LAM, la modelo reconoció que atravesaba un momento difícil y explicó que la ruptura estuvo relacionada con diferencias respecto de los acuerdos que mantenían como pareja.

Aunque evitó profundizar en los motivos del distanciamiento, aseguró que la honestidad era una condición fundamental de la relación y descartó, por el momento, una reconciliación.

Su regreso a Instagram se produjo sin referencias directas a su exmarido, en medio de las versiones que continúan circulando sobre el final de su matrimonio.