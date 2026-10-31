Sábado con una máxima casi de verano: el pronóstico para el fin de semana en Bahía

Bahía Blanca tendrá este sábado una jornada de buen tiempo, con temperaturas en ascenso y sin precipitaciones previstas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura máxima alcanzará los 25.

Durante la mañana se espera cielo mayormente despejado, con viento leve del sector norte y noreste. Con el correr de las horas, la temperatura irá en aumento y se registrarán algunos intervalos de nubosidad durante la tarde.

Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado, aunque no se esperan lluvias. El viento continuará soplando desde el norte, con velocidades moderadas.

Para el domingo, primer día de noviembre, se anticipa otra jornada cálida, con una temperatura máxima que podría alcanzar los 23 grados. Sin embargo, las condiciones comenzarán a desmejorar y existe la posibilidad de chaparrones durante la tarde.

El lunes volverían a mejorar las condiciones meteorológicas, con predominio del sol y una máxima cercana a los 28 grados. Para el martes, en tanto, se prevé un descenso de temperatura y nuevas probabilidades de precipitaciones hacia la tarde y la noche.

En Monte Hermoso, este sábado se espera una jornada soleada, con una máxima de 24 grados, mientras que el domingo aumentará la nubosidad y podrían registrarse lluvias aisladas, con temperaturas cercanas a los 23 grados.

En Sierra de la Ventana, el pronóstico anticipa una máxima de 25 grados para hoy, con cielo parcialmente nublado, y condiciones más inestables para mañana, cuando podrían producirse chaparrones durante la tarde y la temperatura rondará los 23 grados.