Colapinto vuelve a la pista en México: los horarios de la última práctica y la clasificación

Franco Colapinto afrontará este sábado una jornada clave en el Gran Premio de México de Fórmula 1, con la última sesión de entrenamientos libres y la clasificación que determinará el orden de largada para la carrera del domingo.

La actividad del piloto argentino comenzará a las 14.30 (hora de nuestro país), cuando salga a la pista para disputar la tercera práctica libre. Más tarde, desde las 18, participará de la clasificación en el autódromo Hermanos Rodríguez.

El representante de Alpine buscará mejorar su rendimiento después de finalizar en el 16° puesto durante el segundo entrenamiento del viernes, con un registro de 1m19s132, a 1s305 del líder de la sesión, Charles Leclerc (Ferrari).

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, mostró un mejor rendimiento al ubicarse octavo, a 580 milésimas del piloto monegasco, una diferencia que refleja el trabajo que tendrá por delante Colapinto para acercarse a los mejores tiempos.

"NO TAN MAL... HAY MUCHO POR TRABAJAR PARA MAÑANA"" 🇦🇷 La palabra de Franco Colapinto, luego de su viernes de Prácticas en el Autódromo Hermanos Rodríguez: ¿Tendrá un sábado soñado en la Qualy? 📺 #MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/3yrLRAO0qW — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2026

El argentino no había participado de la primera práctica libre debido a que Alpine decidió cederle su monoplaza al italiano Gabriele Minì, en cumplimiento de la normativa que exige a las escuderías dar participación a pilotos debutantes durante la temporada.

Tras completar sus primeras vueltas del fin de semana, Colapinto reconoció que todavía tiene aspectos por mejorar. "No tan mal, creo que hay mucho por mejorar", señaló en declaraciones a ESPN.

Además, explicó que perdió tiempo en uno de los sectores del circuito y que el equipo deberá trabajar sobre la configuración del auto para intentar dar un salto de rendimiento antes de la clasificación.

"Fui encontrando de a poco cosas en el auto y en la pista que me ayudaron un poco, pero hay mucho por trabajar para mañana", expresó el piloto de 23 años.

La actividad del sábado será determinante para sus aspiraciones de conseguir una buena posición de largada en la competencia principal, programada para este domingo 1 de noviembre a las 17 (hora argentina).

La carrera se disputará sobre 71 vueltas al trazado mexicano, de 4.304 metros de extensión, y podrá seguirse en nuestro país a través de Fox Sports, Disney+ Premium y F1 TV.