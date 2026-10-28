Comenzó el debate de la Ley Segovia, impulsada a partir del caso Del Valle

La Cámara de Diputados de la Nación comenzó este miércoles el debate formal en comisión de la denominada Ley Segovia, una iniciativa que surgió a partir del caso de Alberto Martín Del Valle, el hombre que permaneció prófugo durante casi 15 años por una causa de abuso sexual infantil y cuya persecución penal fue declarada prescripta.

El tratamiento se inició en la Comisión de Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado, que convocó a una reunión informativa para analizar distintos proyectos destinados a modificar el Código Penal en materia de delitos contra la integridad sexual.

Entre las propuestas está la impulsada por el diputado nacional Pablo Juliano junto con Yamila Segovia, abogada y hermana de la víctima de Del Valle, quienes vienen reclamando cambios legislativos para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

La iniciativa plantea dos modificaciones centrales: establecer la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra menores y suspender el cómputo de la prescripción cuando el acusado permanece prófugo o en situación de rebeldía.

El objetivo es impedir que una persona investigada por un delito pueda beneficiarse judicialmente del tiempo transcurrido mientras evita someterse al proceso penal. “Una persona en rebeldía no puede ser favorecida con la prescripción”, había señalado Juliano durante una entrevista con Bahía Hoy, por La Brújula 24, en septiembre.

El legislador cuestionó entonces las consecuencias del caso Del Valle, que permaneció oculto durante casi una década y media antes de ser detenido en agosto de este año en Florencio Varela.

La causa por abuso sexual fue declarada prescripta, una decisión que la familia de la víctima apeló ante la Cámara de Bahía Blanca. En paralelo, Del Valle permanece detenido por una investigación vinculada con el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Para Juliano y Segovia, el caso dejó expuesta una situación que requiere una modificación de la legislación vigente.

El inicio del tratamiento parlamentario se produce una semana después de que el diputado radical intentara incorporar la discusión durante una sesión de la Cámara baja. En aquella oportunidad, el pedido de apartamiento del reglamento obtuvo 121 votos a favor y 120 en contra, pero no alcanzó la mayoría especial de dos tercios necesaria para habilitar su tratamiento inmediato.

Tras ese resultado, Rodríguez Machado se comprometió a incorporar la temática a la agenda de la Comisión de Legislación Penal, lo que finalmente se concretó este miércoles. El temario incluye un total de 11 iniciativas relacionadas con los delitos sexuales, presentadas por legisladores de diferentes bloques políticos. Algunas propuestas buscan modificar los plazos de prescripción, mientras que otras plantean aumentar las penas previstas para determinadas conductas.

En septiembre, durante una entrevista con La Brújula 24, Yamila Segovia había destacado el respaldo que comenzaba a reunir el proyecto entre diputados y senadores. “Detrás de cada expediente hay familias, hay víctimas, que son años y años esperando justicia”, expresó en aquella oportunidad.

La abogada también había señalado que el objetivo era conseguir el tratamiento en comisión, un paso que ahora comienza a materializarse.

El inicio del debate no implica todavía la aprobación de la Ley Segovia ni la emisión de un dictamen. Se trata de la primera instancia formal de discusión parlamentaria, en la que los legisladores deberán analizar las distintas propuestas y buscar acuerdos para avanzar con una eventual reforma del Código Penal.

La iniciativa, además, no podría aplicarse retroactivamente para modificar la situación judicial de Del Valle, pero sus impulsores sostienen que permitiría evitar casos similares en el futuro.