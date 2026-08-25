Desgarrador: "Sueño con verlo a Del Valle condenado", aseguró la hermana y abogada de la víctima

“Mi sueño es ver a Del Valle condenado, verlo frente a un tribunal”. Yamila Segovia, abogada y hermana de la víctima de Alberto Martín Del Valle, expresó este martes en LA BRÚJULA 24 las sensaciones que atraviesa su familia después de la detención del acusado, quien permaneció prófugo durante casi 15 años y fue localizado el domingo en Florencio Varela.

“Estoy con miles de emociones y sentimientos. Es un día que esperé tanto. Llegó el momento de poder verle la cara”, afirmó Segovia, quien remarcó que volver a estar frente al acusado representa para ella un nuevo paso después de años de reclamos y búsqueda.

La última vez que lo había visto, recordó, fue una semana después del hecho investigado. En ese momento, Del Valle tenía una prohibición de acercamiento y había presencia policial en la vivienda familiar. “Después de ahí no lo vi nunca más. Más allá de que fui tratando de rastrearlo, lo vi en fotos, como lo vieron todos ustedes. Pero quiero tener ese momento de volver a verle la cara”, sostuvo.

Segovia tuvo un papel activo durante los años en que Del Valle permaneció prófugo. En su testimonio contó que llegó a revisar publicaciones y videos en redes sociales cuando surgieron indicios de que podía encontrarse en Mar de Ajó. En una de esas búsquedas aseguró haberlo identificado cuadro por cuadro en una filmación vinculada a una institución educativa a la que asistía una de sus hijas. Investigadores determinaron posteriormente que el acusado había permanecido durante parte de su fuga en esa localidad y que utilizó distintas identidades.

“Yo hice todo lo que estuvo a mi alcance. Luché, sigo luchando y voy a ir hasta el final”, señaló. También destacó el acompañamiento que recibió la familia durante la búsqueda: “La gente es donde yo me siento fuerte, donde me dan aliento. Son cada uno de los que siguen nuestra cuenta y nuestra lucha”.

Del Valle, de 56 años, estaba prófugo desde 2012 y tenía pedido de captura por una causa iniciada en Puan. Está acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra cuando tenía 11 años, dejarla embarazada e intentar someterla a un aborto. Fue detenido el domingo 23 de agosto por efectivos de la DDI de Dolores durante un operativo en Florencio Varela.

La hermana de la víctima también se refirió a la posibilidad de que la defensa plantee la prescripción de la acción penal, una cuestión que deberá resolver la Justicia. “Pensar que un tipo que hizo lo que hizo tenga una posibilidad de que el caso quede prescripto es terrible”, expresó Segovia, quien mencionó entre los elementos de la investigación la prueba de ADN y las constancias relacionadas con el intento de aborto. La eventual prescripción aparece ahora como uno de los puntos jurídicos que deberán analizarse tras la captura.

“Como hermana hice todo y lo sigo haciendo todo. Ninguno de los que escuchan esta historia sabe lo que pasamos como familia”, concluyó Segovia. Después de casi 15 años de búsqueda, su objetivo, remarcó, sigue siendo el mismo: que Del Valle llegue a juicio y que un tribunal determine su responsabilidad en los hechos.