Anses aumentó jubilaciones y asignaciones: los valores de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este miércoles un aumento del 1,93% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que comenzará a regir en noviembre de 2026. La actualización responde al índice de inflación de septiembre informado por el INDEC.

La medida quedó establecida mediante las resoluciones 303/2026 y 304/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y alcanza a millones de beneficiarios del sistema previsional y de la seguridad social.

Con el incremento, la jubilación mínima pasará de $435.748,51 a $444.158,46, mientras que el haber máximo se elevará a $2.988.765,82.

Estos valores corresponden a los haberes previsionales y no contemplan eventuales bonos extraordinarios. En caso de mantenerse el refuerzo de $70.000 para quienes perciben la mínima, el ingreso total ascendería a $514.158,46.

La actualización también impactará en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las pensiones no contributivas y otras prestaciones alcanzadas por el régimen de movilidad vigente.

Por otra parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentará a $159.611 por hijo, el mismo importe que tendrá la Asignación por Embarazo para Protección Social.

En el caso de la AUH, ANSES abona habitualmente el 80% del beneficio de manera mensual, mientras que el porcentaje restante se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos correspondientes.

La asignación familiar por hijo destinada a trabajadores registrados y monotributistas también tendrá una actualización. Para el primer rango de ingresos, el monto llegará a $79.816, aunque el valor final dependerá de los ingresos del grupo familiar.

Además de modificar las prestaciones, ANSES actualizará los límites y rangos salariales que determinan el acceso a las asignaciones familiares.

El incremento del 1,93% se aplica de acuerdo con la fórmula de movilidad establecida por el Gobierno nacional, que contempla ajustes mensuales en función de la inflación registrada dos meses antes.

De esta manera, los nuevos valores comenzarán a pagarse durante noviembre, según el calendario habitual de ANSES y la terminación del DNI de cada beneficiario.