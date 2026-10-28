Bullrich reconoció el triunfo de Lula en Brasil: "La gente decide en las urnas"

La senadora nacional Patricia Bullrich se pronunció este miércoles sobre las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Luiz Inácio Lula da Silva consiguió la reelección frente a Flávio Bolsonaro, y pidió respetar el resultado de las urnas. Sin embargo, expresó su preocupación por lo que considera una utilización de la Justicia para perseguir a dirigentes opositores.

A través de su cuenta de X, la legisladora de La Libertad Avanza sostuvo que el respeto por la decisión de los ciudadanos debe estar por encima de las diferencias ideológicas entre los gobiernos. “La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia”, expresó.

Bullrich reconoció que existen importantes diferencias políticas con el gobierno de Lula, aunque remarcó la necesidad de mantener los vínculos bilaterales entre Argentina y Brasil. “Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación”, señaló.

El mensaje se produjo después de que Lula lograra imponerse en la segunda vuelta electoral del domingo 25 de octubre, con aproximadamente el 51,8% de los votos, frente al 48,2% obtenido por Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La senadora también destacó el desempeño del candidato derrotado y planteó una reflexión sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas. “Y sobre Flavio, que hizo una enorme elección, quiero hacer una reflexión sobre la calidad de la democracia. Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel”, manifestó.

En esa línea, cuestionó la posibilidad de que los procesos judiciales sean utilizados como herramientas para desplazar adversarios políticos. “La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de la controversia por la situación judicial de Flávio Bolsonaro, quien enfrenta investigaciones en Brasil y viajó a Estados Unidos después de perder las elecciones.

La Justicia brasileña analiza presuntas irregularidades financieras vinculadas con el dirigente, mientras que sus allegados sostienen que existe el riesgo de una persecución política. Las acusaciones continúan bajo investigación y no constituyen una condena.

De esta manera, Bullrich combinó el reconocimiento del resultado electoral con una defensa de las garantías judiciales para la oposición brasileña y un llamado a preservar la cooperación entre ambos países, pese a sus diferencias políticas.