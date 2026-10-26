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"Alegría enorme": Milei celebró la confirmación de la visita del Papa
El Presidente reaccionó con entusiasmo a un mensaje del Pontífice sobre su próxima gira por Sudamérica. La visita al país está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.
El presidente Javier Milei celebró públicamente las declaraciones del papa León XIV sobre su próxima visita a Sudamérica, que incluirá una escala en la Argentina durante noviembre.
“ALEGRÍA ENORME...!!!”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X, al compartir un mensaje publicado por el Sumo Pontífice en el que expresó su entusiasmo por regresar a América Latina.
“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, manifestó León XIV, quien durante varios años desarrolló su actividad religiosa en Perú.
En su publicación, el Papa también expresó su deseo de que la gira sirva para promover el acercamiento entre las personas, fortalecer los vínculos fraternos y renovar el compromiso de la Iglesia con su misión evangelizadora.
La reacción de Milei se produjo mientras crece la expectativa por la llegada del Pontífice a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante su estadía tiene programadas actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
La visita forma parte de una gira que comenzará en Uruguay el 6 de noviembre y continuará posteriormente en Perú, donde León XIV mantiene un fuerte vínculo personal y religioso por su extensa trayectoria pastoral.
El viaje también genera especial atención debido a la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido el Papa. Aunque el Vaticano debió suspender algunas actividades para favorecer su recuperación, hasta el momento se mantiene el itinerario previsto para Sudamérica.
La llegada de León XIV representará un acontecimiento histórico para la Iglesia argentina, ya que será la primera visita de un pontífice al país desde 1987, cuando Juan Pablo II recorrió distintas ciudades del territorio nacional.
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