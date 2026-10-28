Aberrante: cayó un sujeto por filmar a mujeres y niñas con cámaras ocultas en baños

Un hombre identificado como Gustavo Aléxis Cartés Molina fue detenido durante las últimas horas en el marco de una investigación por presuntos delitos contra la integridad sexual, acusado de instalar cámaras ocultas en baños para filmar de manera clandestina a mujeres y niñas.

El procedimiento se llevó adelante en D'Orbigny al 1700, donde fue arrestado el sospechoso, quien habría acumulado cientos de horas de filmaciones obtenidas sin el consentimiento de las personas registradas. Según pudo saber la redacción de LA BRÚJULA 24, tenía una galería catalogada con los lugares y según las características de las víctimas.

De acuerdo con la información recabada, el material se encontraba almacenado en un importante archivo digital desde 2023, que incluye discos rígidos y computadoras con numerosas grabaciones realizadas en distintos establecimientos públicos y privados de la ciudad.

La pesquisa se inició a raíz de un reporte de la herramienta internacional ICACCOPS (Internet Crimes Against Children-Child On-line Protection System), utilizada para detectar actividad de carga y descarga de material de abuso sexual infantil a través de redes P2P (peer to peer). A partir de dicho sistema, se detectó el número de identificación único correspondiente a la computadora del sospechoso.

Uno de los lugares donde se habrían captado estas imágenes es en el Club Olimpo, donde trabajó entre 2012 y 2014 en el sector del natatorio, aunque la investigación también comprende otros espacios en los que el acusado habría instalado dispositivos de filmación ocultos.

Durante el operativo concretado en su domicilio en abril de 2023, personal policial secuestró un teléfono celular, diversos discos rígidos y tarjetas de memoria. Como resultado de las evidencias recabadas en los dispositivos secuestrados Cartés Molina fue formalmente acusado por 13 hechos concretos, dentro de los cuales un episodio se logró encuadrar legalmente como abuso sexual.

La causa se encuentra bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 20 a cargo del fiscal Rodolfo De Lucía, quien interviene en la investigación de los hechos. Las actuaciones buscan establecer el alcance de las grabaciones y determinar la cantidad de personas que podrían haber resultado afectadas por estas prácticas clandestinas.