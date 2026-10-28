Una pelea entre "trapitos" terminó con un herido y dos hermanos detenidos

Un hombre de 37 años fue detenido por la Policía luego de una violenta agresión contra un limpiavidrios de 49 años, que terminó inconsciente y con lesiones en la cabeza. El hecho ocurrió el martes, alrededor de las 19.30, en la intersección de Chile y avenida Colón, en Bahía Blanca.

Según informaron fuentes policiales, el detenido fue identificado como David Emanuel Figueroa (37), quien habría atacado a Agustín Eduardo Herse (49) junto a su hermano José Samuel Figueroa (33).

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones en el cuero cabelludo y perdió el conocimiento, por lo que fue necesaria la intervención de una ambulancia. Personal de emergencias asistió al herido y lo trasladó a un hospital de la ciudad para recibir atención médica.

Los tres involucrados trabajan como limpiavidrios y mantendrían diferencias de larga data, situación que habría desencadenado el enfrentamiento. Tras el ataque, los agresores se habrían retirado a pie del lugar. Posteriormente, efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local lograron arrestar a los violentos.

Durante el procedimiento, los uniformados también secuestraron distintos elementos y prendas de vestir que serán incorporados a la investigación. En el caso intervienen la comisaría Segunda y la UFIJ N° 15, que dispuso las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.