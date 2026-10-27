Destacada B
El Gobierno negó que Bolsonaro haya pedido asilo y aseguró que no ingresó a la Argentina
El vocero presidencial Adrián Ravier desmintió que el excandidato brasileño haya solicitado refugio político. Migraciones también descartó que existan registros de su entrada al país, en medio de las sospechas por un avión privado retenido en Puerto Iguazú.
El Gobierno nacional aseguró este martes que Flávio Bolsonaro no solicitó asilo político en la Argentina y negó que existan registros de su ingreso al territorio nacional, en medio de las versiones sobre un presunto intento del excandidato presidencial brasileño de viajar a Estados Unidos tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
La aclaración fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien desmintió que la administración de Javier Milei hubiera recibido una solicitud de protección por parte del senador brasileño.
“Respecto a Bolsonaro, no hay ningún pedido de asilo, con lo cual no hay nada más que agregar”, afirmó el funcionario, según informó Cadena 3.
En paralelo, la Dirección Nacional de Migraciones emitió un comunicado en el que aseguró que no existe constancia oficial de que Flávio Bolsonaro haya cruzado la frontera argentina.
La intervención del organismo se produjo después de que trascendiera la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, en Misiones, que presuntamente iba a ser utilizado por el dirigente brasileño para trasladarse a Estados Unidos.
La aeronave, un Gulfstream G400 perteneciente a la empresa Baires Fly, había partido el lunes por la noche desde el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires y aterrizado cerca de la medianoche en la terminal misionera.
Ante las sospechas, las autoridades realizaron controles sobre el avión y su tripulación. Finalmente, Migraciones informó que la documentación de la compañía estaba en regla y que ninguno de los planes de vuelo presentados incluía a integrantes de la familia Bolsonaro.
El episodio generó repercusiones en Brasil, donde la Policía Federal investiga si el senador intentó abandonar el país pese a las restricciones judiciales que pesan sobre él.
Tras perder el balotaje del domingo frente a Lula da Silva, Bolsonaro recibió una orden del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, que le impide salir de Brasil y le exige entregar sus pasaportes en el marco de una investigación judicial.
Por su parte, Ravier también se refirió al resultado electoral brasileño y señaló que el Gobierno argentino tomó conocimiento de la victoria de Lula, aunque evitó transmitir una felicitación formal al mandatario reelecto.
En ese contexto, la Casa Rosada buscó despejar cualquier vinculación oficial con una eventual salida de Bolsonaro de Brasil, mientras continúan las investigaciones sobre los movimientos de la aeronave y el paradero del dirigente brasileño.
El Gobierno negó que Bolsonaro haya pedido asilo y aseguró que no ingresó a la Argentina
Baylac contra los ataques de Milei a la prensa: "No acepta al que opina diferente"
Lo detuvieron dos veces en menos de un mes por robos a autos
La columna de la Ubfal: qué pasará con Intrusos cuando se diluya la dupla Lussich-Pallares
Guerra por el Biodiesel: un empresario bahiense en el centro de una disputa millonaria
Más Leídas
-
Noticias B24 horas ago
"Un velatorio": la angustia de los trabajadores ante el cierre de la farmacia de OSFA
-
Destacada C4 horas ago
Municipio lanza programa para acceder a 156 terrenos: cuánto costarán y cómo inscribirse
-
Noticias B20 horas ago
Hospitalizan a una mujer tras un fuerte choque en el barrio Napostá
-
Noticias B16 horas ago
Detienen a un hombre acusado de robar una tarjeta de crédito y hacer gastos por más de $2 millones
-
Noticias A7 horas ago
Golpeó a una mujer en plena calle, las cámaras lo siguieron y terminó detenido
-
Deportes24 horas ago
Balón de Oro 2026: Lautaro Martínez quedó en el puesto 22
-
Noticias B8 horas ago
Pringles: detienen a un trabajador rural por robar corderos de un campo vecino
-
Uncategorized18 horas ago
El buen tiempo dura poco: vuelven las lluvias desde este martes