La industria no repunta: cayó un 3,4% en septiembre

La industria argentina sigue sin encontrar señales de recuperación sostenida. Durante septiembre, la producción manufacturera registró una caída del 0,2% respecto de agosto y retrocedió 3,4% en la comparación interanual, de acuerdo con las estimaciones preliminares de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Los datos, difundidos este martes y publicados por TN, reflejan las dificultades que atraviesa uno de los sectores más golpeados de la economía. Entre enero y septiembre, la actividad acumuló una contracción del 2,8% frente al mismo período de 2025 y se mantuvo 11% por debajo de los niveles registrados en 2022 y 2023.

El relevamiento del Centro de Estudios de la UIA se elaboró a partir de indicadores de consumo eléctrico, demanda industrial y consultas a referentes de distintas actividades productivas.

La nueva caída interrumpió la recuperación mensual que se había registrado en agosto, cuando el sector mostró una mejora del 1,9% según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Sin embargo, aquel repunte había ocurrido después del fuerte retroceso de julio, que alcanzó el 5%.

La industria automotriz continúa entre las actividades más comprometidas. Aunque la fabricación de vehículos aumentó 1% respecto de agosto, el volumen producido fue el más bajo para un septiembre de los últimos seis años.

En los primeros nueve meses de 2026, las terminales automotrices acumularon una caída del 17% en comparación con el mismo período del año anterior. Si se toman como referencia los niveles de 2022, la producción resulta 20% inferior.

Un panorama similar atraviesa la metalmecánica. El sector registró una mejora mensual del 2,5%, insuficiente para compensar las pérdidas anteriores. En el acumulado anual, la actividad retrocedió 5,3% y se ubicó 18% por debajo de los valores de cuatro años atrás.

En la producción de metales básicos se observaron resultados dispares. Mientras que la fabricación de acero disminuyó 4% mensual, la de aluminio primario creció 4,4%. Ambos segmentos, no obstante, mantienen balances positivos en lo que va del año, con incrementos del 7,9% y 1,6%, respectivamente.

La refinación de petróleo también presentó una baja mensual, del 4,9%, aunque continúa entre las actividades con mejor desempeño acumulado: creció 6% frente a 2025 y 16% respecto de 2022.

En alimentos y bebidas, en cambio, predominaron las mejoras durante septiembre. La producción de bebidas aumentó 8,5%, la faena vacuna avanzó 3,3%, la porcina creció 1,9% y la actividad láctea mejoró 0,4%. La excepción fue la molienda de oleaginosas, que cayó 5,1%.

Los resultados también reflejan las dificultades vinculadas con la construcción. Si bien los despachos de cemento aumentaron 14,3% frente a agosto, las ventas de materiales relevadas por el Índice Construya disminuyeron 1%.

En ambos casos, los indicadores permanecen entre 25% y 30% por debajo de los niveles de 2022, una señal de que las mejoras puntuales todavía no alcanzan para recuperar la actividad de años anteriores.

El deterioro de la producción también plantea interrogantes sobre la evolución del empleo y las inversiones industriales, en un contexto marcado por la debilidad del consumo interno y las dificultades de distintos sectores para sostener sus niveles de fabricación.

El informe se conoce a pocos días de la 32ª Conferencia Industrial de la UIA, prevista para el 3 de noviembre, que reunirá a empresarios, gobernadores y funcionarios nacionales.

Allí se debatirán cuestiones vinculadas con la competitividad, la presión tributaria, el desarrollo productivo y las condiciones necesarias para impulsar la inversión, mientras la industria continúa sin consolidar una recuperación.