Cámaras ocultas: Olimpo aclaró que despidió al acusado hace más de 10 años y que también lo denunció

El área de Gimnasia Artística del Club Olimpo difundió este miércoles un comunicado dirigido a las familias, luego de que se conociera la detención de Gustavo Alexis Cortés Molina, investigado por presuntamente filmar de manera clandestina a mujeres y niñas mediante cámaras ocultas instaladas en baños y vestuarios de distintos establecimientos de Bahía.

La institución buscó aclarar las circunstancias de los episodios que tuvieron lugar dentro de sus instalaciones y precisó que los hechos ocurrieron entre 2013 y 2014, exclusivamente en el sector de vestuarios correspondiente a natación y no en el ámbito de gimnasia artística.

“En virtud de la información difundida en medios de comunicación respecto a la detención de una persona por hechos vinculados a filmaciones indebidas ocurridas en la institución, consideramos necesario brindarles información precisa”, comienza el escrito.

Según explicaron desde la disciplina, cuando el club tomó conocimiento de la situación, en octubre de 2014, se adoptaron tres medidas: radicar la denuncia, desvincular definitivamente a la persona implicada y notificar a cada una de las familias afectadas.

En ese sentido, sostuvieron que tanto el club como las familias iniciaron las acciones legales pertinentes, que, de acuerdo con lo expresado en el comunicado, derivaron en la detención conocida públicamente este miércoles.

La aclaración se produjo luego de que La Brújula 24 informara sobre el arresto de Cortés Molina en calle D'Orbigny, en el marco de una investigación encabezada por el fiscal Rodolfo De Lucía.

De acuerdo con la información judicial difundida, los investigadores analizan un importante archivo digital con numerosas grabaciones que habrían sido obtenidas sin el consentimiento de las víctimas en diferentes espacios públicos y privados de la ciudad. La pesquisa busca determinar el alcance de las filmaciones y establecer la cantidad de personas que podrían haber resultado afectadas.

En este contexto, desde Gimnasia Artística de Olimpo también procuraron llevar tranquilidad a las familias que actualmente concurren a la institución y explicaron cuáles son las condiciones de seguridad en los espacios utilizados por la disciplina. “El sector de baños y vestuarios utilizado por nuestras gimnastas es de uso exclusivo de la disciplina y se encuentra restringido el acceso a toda persona ajena a la actividad, bajo supervisión permanente de nuestro staff”, aseguraron.

Finalmente, los responsables de la actividad agradecieron la confianza de las familias y reafirmaron su compromiso con el cuidado de quienes participan de las prácticas deportivas.

El comunicado se conoce mientras continúa la investigación judicial sobre las filmaciones clandestinas y el análisis del material secuestrado al detenido.