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Balean a líder gremial cuando salía de su casa del barrio San Martín
Luis Pérez, secretario general de Dragado y Balizamiento, recibió un disparo en una rodilla. El atacante circulaba en una motocicleta y escapó sin intentar robarle.
Un violento episodio se registró este miércoles por la mañana en Bahía Blanca, cuando un hombre armado atacó a tiros a Luis Pérez, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento. El hecho ocurrió en el barrio San Martín y es investigado por la Policía.
La agresión se produjo minutos antes de las 9, en inmediaciones de Pedro Pico al 1500. En ese momento, el dirigente gremial se encontraba retirando su automóvil del garaje de su vivienda cuando fue sorprendido por un desconocido.
El agresor se desplazaba en una motocicleta roja de 110 centímetros cúbicos desde Ingeniero White, según fue captado por cámaras de seguridad. Las primeras descripciones indican que se trataría de un hombre alto, que llevaba colocado un casco y vestía una campera.
Según trascendió de fuentes vinculadas con la investigación, el motociclista intercambió algunas palabras con Pérez e, inmediatamente después, extrajo un arma de fuego y le efectuó un disparo que impactó en una de sus rodillas.
Tras concretar el ataque, el sospechoso se alejó por calle Pedro Pico en dirección a la avenida Arias. Personal del Comando de Patrullas acudió al lugar, al igual que una ambulancia que asistió al sindicalista. Las primeras evaluaciones indicaron que la lesión sufrida no revestiría gravedad.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que el atacante no intentó sustraer ninguna pertenencia de la víctima, por lo que el episodio no estaría relacionado con un hecho de inseguridad común.
Los investigadores analizan distintas hipótesis para determinar el motivo de la agresión. Entre las posibilidades que se manejan figura la existencia de algún conflicto personal o de una situación vinculada con la actividad sindical de Pérez. Por el momento, no trascendió la identidad del responsable del disparo.
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