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Dos detenidos tras una denuncia por disparos: secuestraron un arma y municiones
Lograron localizarlos con el apoyo del Centro de Monitoreo.
Dos hombres de 24 y 71 años fueron detenidos este martes por la tarde en Bahía Blanca luego de un operativo policial iniciado a partir de una denuncia por disparos efectuados desde un automóvil.
Según informó el Comando de Patrullas, el procedimiento comenzó cerca de las 16, cuando un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre dos personas que circulaban en un Fiat Uno azul desde el cual presuntamente se habían realizado detonaciones con un arma de fuego.
Con los datos aportados y la colaboración de operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM), efectivos policiales localizaron el vehículo en inmediaciones de Brickman y Combate de Montevideo.
Al advertir la presencia de los uniformados, Daniel Elías Cádiz, de 24 años, habría descartado una pistola semiautomática Bersa Thunder calibre .380 con su cargador. El joven fue detenido y el arma quedó secuestrada.
En tanto, Manuel Enrique Cádiz Vidal, de 71 años, quien viajaba como acompañante, también fue detenido. De acuerdo con el reporte policial, llevaba entre sus prendas una cuchilla de unos 25 centímetros con mango de madera.
Durante la requisa del Fiat Uno, los efectivos encontraron además cuatro municiones calibre .380, que también fueron incorporadas al procedimiento.
Ambos hombres fueron trasladados a dependencias de la Comisaría Primera y quedaron a disposición de la Justicia.
En la causa intervienen la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca y el Juzgado Correccional en turno.
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