El Gobierno confirmó que Flávio Bolsonaro pasó por Argentina y escapó en un avión privado

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ingresó a la Argentina junto a su familia y posteriormente abordó un vuelo privado desde Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.

Según informó el organismo, el senador brasileño cruzó la frontera el martes 27 de octubre, a las 22.50, a través del Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta la localidad argentina de Puerto Iguazú con la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

El ingreso se produjo junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus dos hijas, Carolina y Luiza Figueira Bolsonaro. Desde Migraciones aseguraron que los cuatro presentaron documentación válida y que no existían impedimentos legales para su entrada al territorio argentino.

De acuerdo con el comunicado oficial, a las 23.30 la familia abordó un avión privado operado por la empresa Baires Fly S.A., cuyo plan de vuelo tenía como destino declarado la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo. — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

La aeronave, un Gulfstream G400 de matrícula argentina LV-JQW, había llegado al Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú durante la noche del lunes y permaneció allí durante varias horas, mientras crecían las versiones sobre una posible salida del dirigente brasileño hacia Estados Unidos.

La confirmación oficial llegó después de que el Gobierno argentino informara inicialmente que no existían registros del ingreso de Bolsonaro al país y que tampoco se había presentado un plan de vuelo que incluyera a integrantes de su familia.

El episodio se produjo en un contexto de fuerte tensión política y judicial en Brasil. Flávio Bolsonaro perdió el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva y enfrenta investigaciones por presunto lavado de dinero.

En ese marco, el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal brasileño, le había ordenado entregar sus pasaportes y le prohibió abandonar el país. Sin embargo, el legislador logró cruzar la frontera hacia Argentina.

Si bien el destino consignado oficialmente fue Ecuador, distintas versiones periodísticas señalaron que Estados Unidos sería el destino final del dirigente y su familia.

La situación generó repercusiones en Brasil, donde las autoridades judiciales investigan los movimientos del excandidato presidencial y las circunstancias en las que abandonó el territorio brasileño.