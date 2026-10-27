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Se anticipan lluvias para este miércoles: emitieron una alerta amarilla
La inestabilidad comenzará durante la noche y se mantendrá durante buena parte de la jornada siguiente.
El tiempo cambiará en Bahía Blanca durante las próximas horas, con probabilidad de lluvias y tormentas desde esta noche y una jornada de miércoles marcada por la inestabilidad, según anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leo de Benedictis.
El especialista explicó que el aumento de la humedad, combinado con las temperaturas registradas este martes, favorecerá el desarrollo de precipitaciones durante el tramo final de la jornada. De todas maneras, las marcas térmicas continuarán siendo agradables y el día terminará con valores de entre 16°C y 17°C.
Para este miércoles se espera un panorama diferente al de las últimas horas, con lluvias, chaparrones y posibilidad de algunas tormentas durante gran parte del día. La tendencia comenzará a cambiar recién hacia el cierre de la jornada, cuando disminuirá la nubosidad y empezarán a mejorar las condiciones.
La temperatura tendrá poca amplitud: la mínima se ubicará entre 12°C y 13°C, mientras que la máxima alcanzará aproximadamente los 19°C o 20°C.
Después del paso de la inestabilidad se abrirá un período de aproximadamente tres días con condiciones más estables, presencia de sol y temperaturas propias de la primavera. De acuerdo con el pronóstico, hacia el domingo podría regresar la inestabilidad.
En la región se espera una evolución similar. Sierra de la Ventana podría comenzar a registrar condiciones inestables antes que Bahía Blanca, mientras que posteriormente el fenómeno alcanzaría a Monte Hermoso. Durante el miércoles, las lluvias y la inestabilidad abarcarán a toda la zona.
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