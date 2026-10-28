Abel Pintos sorprendió a Ángela Leiva con una inesperada propuesta en vivo: "Confiá en mí"

Abel Pintos volvió a ser protagonista de un momento especial en la televisión argentina. Esta vez, el artista bahiense sorprendió a Ángela Leiva, su compañera en el jurado de Es mi sueño, con una propuesta que generó expectativa, risas y una ovación del público presente en el estudio.

Todo comenzó cuando ambos recordaron la relación artística que construyeron desde la primera temporada del ciclo conducido por Guido Kaczka. Entre bromas, Pintos definió ese vínculo como una especie de matrimonio musical, una comparación que Leiva recibió con humor.

En medio de la conversación, el whitense decidió ir un paso más allá y le pidió a su compañera que cerrara los ojos. La cantante aceptó, aunque no pudo ocultar los nervios ante el misterio de lo que estaba por suceder.

La situación también desconcertó a Guido Kaczka, quien siguió atentamente las indicaciones del músico mientras intentaba descubrir qué sorpresa estaba preparando.

Con Ángela todavía sin mirar, Pintos realizó una cuenta regresiva y finalmente lanzó la pregunta que desató los aplausos: "¿Volverías a cantar conmigo?".

La respuesta de Leiva fue inmediata. Visiblemente sorprendida y emocionada, aceptó la invitación y celebró el gesto de su compañero, con quien mantiene una gran conexión tanto dentro como fuera del escenario.

El intercambio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la emisión, cuando ambos artistas interpretaron juntos "No podrás", demostrando una vez más la química musical que los caracteriza.

¡Al final, nos dieron baile, armonizaciones de voz y todo su talento interpretativo! Abel Pintos y Angela cantaron "No podrás" y fueron ovacionados por la tribuna de #EsMiSueño. 🤩✨ #lovieneltrece https://t.co/OcNFJ7SzI7 — eltrece (@eltreceoficial) October 27, 2026

La complicidad también continuó en las redes sociales, donde Pintos le dedicó un afectuoso mensaje a Leiva y destacó el privilegio de compartir escenario con ella.

La cantante, por su parte, agradeció la invitación y expresó su felicidad por volver a interpretar una canción junto al bahiense. Además, continuó con las bromas sobre su particular vínculo artístico y se declaró enamorada de la faceta cumbiera de Abel.

De esta manera, los dos referentes de la música argentina volvieron a conquistar al público con una actuación que combinó talento, humor y una amistad que sigue creciendo frente a las cámaras.