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Miércoles inestable, con lluvias y tormentas: la mejora llegaría a la noche
Aunque las primeras horas del día presentan cielo despejado, se esperan precipitaciones en Bahía Blanca y la región. La temperatura máxima rondará los 21 grados y el viento cambiará al sector sur.
El pronóstico del tiempo para este miércoles anticipa una jornada marcada por la inestabilidad en Bahía Blanca y la región comprendida en su totalidad por una alerta amarilla--, con altas probabilidades de lluvias y tormentas de variada intensidad. Las condiciones comenzarán a mejorar hacia la tarde-noche.
Si bien durante las primeras horas se observa el cielo mayormente despejado, los especialistas advierten que esta situación será transitoria y que las precipitaciones podrían presentarse a medida que avance la jornada.
La inestabilidad también alcanzará a Monte Hermoso y Sierra de la Ventana, donde se prevén posibles lluvias y tormentas de distinta intensidad durante el miércoles.
En cuanto a las temperaturas, se espera una menor amplitud térmica respecto de los últimos días. La mínima se ubicará entre los 10 y 11 grados, mientras que la máxima alcanzará los 20 o 21 grados, debido principalmente a las condiciones de inestabilidad.
El viento, que durante las primeras horas sopla desde el norte, rotará progresivamente hacia el sur y sudeste. Las velocidades se mantendrán entre los 20 y 25 kilómetros por hora, aunque podrían registrarse algunas ráfagas aisladas durante el cambio de dirección.
La buena noticia llegará hacia la tarde-noche, cuando comenzará a retirarse la inestabilidad y se iniciará un período de mejores condiciones meteorológicas.
Para el jueves se anticipa una jornada con cielo mayormente despejado o ligeramente nublado, una mínima cercana a los 10 u 11 grados y una máxima que podría alcanzar los 22 grados. Además, el viento volverá a establecerse del norte o noreste, favoreciendo un leve ascenso de la temperatura.
Estas condiciones de estabilidad se mantendrán durante el jueves y viernes. Sin embargo, hacia el fin de semana se espera que la nubosidad vuelva a ganar protagonismo en Bahía Blanca y toda la región.
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