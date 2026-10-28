Miércoles inestable, con lluvias y tormentas: la mejora llegaría a la noche

El pronóstico del tiempo para este miércoles anticipa una jornada marcada por la inestabilidad en Bahía Blanca y la región comprendida en su totalidad por una alerta amarilla--, con altas probabilidades de lluvias y tormentas de variada intensidad. Las condiciones comenzarán a mejorar hacia la tarde-noche.

Si bien durante las primeras horas se observa el cielo mayormente despejado, los especialistas advierten que esta situación será transitoria y que las precipitaciones podrían presentarse a medida que avance la jornada.

La inestabilidad también alcanzará a Monte Hermoso y Sierra de la Ventana, donde se prevén posibles lluvias y tormentas de distinta intensidad durante el miércoles.

En cuanto a las temperaturas, se espera una menor amplitud térmica respecto de los últimos días. La mínima se ubicará entre los 10 y 11 grados, mientras que la máxima alcanzará los 20 o 21 grados, debido principalmente a las condiciones de inestabilidad.

El viento, que durante las primeras horas sopla desde el norte, rotará progresivamente hacia el sur y sudeste. Las velocidades se mantendrán entre los 20 y 25 kilómetros por hora, aunque podrían registrarse algunas ráfagas aisladas durante el cambio de dirección.

La buena noticia llegará hacia la tarde-noche, cuando comenzará a retirarse la inestabilidad y se iniciará un período de mejores condiciones meteorológicas.

Para el jueves se anticipa una jornada con cielo mayormente despejado o ligeramente nublado, una mínima cercana a los 10 u 11 grados y una máxima que podría alcanzar los 22 grados. Además, el viento volverá a establecerse del norte o noreste, favoreciendo un leve ascenso de la temperatura.

Estas condiciones de estabilidad se mantendrán durante el jueves y viernes. Sin embargo, hacia el fin de semana se espera que la nubosidad vuelva a ganar protagonismo en Bahía Blanca y toda la región.