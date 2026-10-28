Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes

El cuerpo de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años que permanecía desaparecida desde principios de octubre en la provincia de Corrientes, fue encontrado este miércoles, según informó Infobae. El hallazgo se produjo después de varias semanas de intensos rastrillajes y en medio de una investigación judicial por un presunto femicidio.

La mujer se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N° 626, ubicada en el paraje El Malezal, departamento de Esquina. Había salido de su vivienda el 6 de octubre para dirigirse al establecimiento educativo y su familia perdió contacto con ella al día siguiente.

La investigación, encabezada por el fiscal Javier Mosquera, avanzó durante las últimas semanas con allanamientos, peritajes y distintas medidas de prueba que llevaron a la detención de cinco personas.

Entre los principales sospechosos se encuentran los capataces Ireneo Zarza y Dionisio Sandoval, además de Nahuel Rojas, quienes están imputados por femicidio. También fueron detenidos Rosa Leguizamón, acusada de homicidio simple, y Ernesto Ezequiel Bordón, investigado por falso testimonio.

Días atrás, los investigadores encontraron prendas quemadas en una construcción rural donde vivía Zarza. Los elementos fueron secuestrados para realizar estudios de ADN y determinar si pertenecían a la docente.

Durante los procedimientos también se habían hallado otras prendas de vestir y elementos considerados de interés para la causa, mientras los investigadores intentaban reconstruir los últimos movimientos de Godoy.

La semana pasada, la Justicia dictó la prisión preventiva de los acusados y el Ministerio Público Fiscal de Corrientes sostuvo que las pruebas reunidas permitían investigar la desaparición bajo la hipótesis de un femicidio.

Hasta entonces, los funcionarios judiciales habían aclarado que esa línea de investigación no implicaba abandonar la búsqueda de la docente, cuyo paradero seguía siendo desconocido.

El hallazgo del cuerpo representa un avance importante para la causa, aunque todavía resta conocer los resultados de los estudios forenses que permitan establecer las circunstancias y la causa de la muerte.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades de los detenidos y reconstruir qué ocurrió con Nancy Godoy después de su desaparición.