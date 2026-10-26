Lula dio vuelta la elección, derrotó a Bolsonaro y logró su cuarto mandato en Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva fue reelecto este domingo como presidente de Brasil tras imponerse en el balotaje frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. A sus 80 años, el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) consiguió una victoria que le permitirá iniciar su cuarto mandato al frente del país vecino.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el mandatario logró revertir un escenario que parecía adverso después de la primera vuelta del 4 de octubre, cuando su rival había obtenido el 47,03% de los votos contra el 45,16% del oficialismo. Aquella diferencia de más de 2,2 millones de sufragios anticipaba una definición ajustada.

Finalmente, con el escrutinio completo, Lula alcanzó el 51,79% de los votos válidos, equivalentes a 64.256.232 sufragios, mientras que Flávio Bolsonaro consiguió el 48,21%, con 59.826.041 votos, de acuerdo con los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Lula, reelecto: se impuso en las elecciones sobre Flávio Bolsonaro y será presidente de Brasil por cuarta vez https://t.co/3VikUojV1s — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 26, 2026

La jornada estuvo atravesada por una situación inusual. El Supremo Tribunal Federal dispuso extender hasta las 19 el horario de votación en los centros que permanecían abiertos, dos horas más de lo previsto inicialmente. La decisión respondió a inconvenientes con el transporte público y problemas meteorológicos denunciados durante los comicios, y provocó demoras en el escrutinio.

Durante buena parte del recuento, Bolsonaro se mantuvo por delante. Sin embargo, la incorporación de votos provenientes del nordeste brasileño, uno de los principales bastiones electorales del PT, permitió que Lula recuperara terreno, pasara al frente y consolidara una diferencia superior a los cuatro millones de sufragios.

El resultado representa otro capítulo de la disputa política entre el lulismo y el bolsonarismo. En 2022, Lula había derrotado a Jair Bolsonaro para regresar al poder después de doce años. Esta vez enfrentó a su hijo Flávio, senador de 45 años y candidato del Partido Liberal (PL), quien buscaba devolver a la derecha al Palacio del Planalto.

Con esta victoria, Lula comenzará el 1 de enero de 2027 un nuevo período presidencial, nuevamente acompañado por Geraldo Alckmin como vicepresidente. El mandatario, que ya gobernó entre 2003 y 2010 y regresó al poder en 2023, tendrá por delante desafíos económicos, fiscales y sociales, además de la necesidad de negociar con un Congreso de mayoría conservadora.