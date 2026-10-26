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Efecto Brasil: cuáles fueron los efectos del ballotage en Argentina
Crecieron las dudas sobre el escenario regional y el rumbo económico del principal socio comercial del país.
El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil provocó este lunes una fuerte reacción en los mercados de la región y tuvo impacto directo sobre los activos argentinos. Acciones y bonos registraron importantes bajas, el riesgo país avanzó y el dólar alcanzó nuevos valores récord.
La Bolsa brasileña sufrió inicialmente un derrumbe del 13,9%, mientras que el real se depreció con fuerza: el dólar llegó a subir más de 12% durante la rueda y luego cerró con un avance cercano al 9%, en 5,41 reales.
En Argentina, el riesgo país elaborado por JP Morgan subió 57 unidades hasta los 765 puntos básicos. Los bonos Globales perdieron en promedio 2,1%, mientras que el índice MSCI Merval retrocedió 3%. En Wall Street también hubo fuertes bajas entre las compañías argentinas, con Mercado Libre cayendo 7,8% y entidades bancarias perdiendo hasta 8%.
El impacto también llegó al mercado cambiario. El dólar mayorista avanzó hasta $1.541, mientras que el Banco Nación cerró la cotización minorista en $1.560 y el blue alcanzó los $1.575. Los dólares financieros también operaron al alza.
Los analistas remarcaron especialmente la importancia de Brasil para la economía argentina. Sophia Bresler, asesora financiera de Cocos, explicó que “cuando el real se deprecia, los productos brasileños quedan más baratos en dólares”, lo que incrementa su competitividad frente a los bienes argentinos.
Jorge Vasconcelos, economista del IERAL, advirtió además que una depreciación persistente de la moneda brasileña y un eventual enfriamiento de esa economía representan riesgos para la industria, el turismo y las exportaciones argentinas, especialmente por el peso de Brasil como principal socio comercial.
Con información de Infobae
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