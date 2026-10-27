Misterio en la frontera: retienen un avión y sospechan de un intento de fuga de Bolsonaro

Un avión privado permanece retenido en el aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones, en medio de una investigación para determinar si el senador brasileño Flávio Bolsonaro tenía previsto utilizarlo para viajar a Estados Unidos, pese a la prohibición judicial que le impide abandonar su país.

Según informó TN, la aeronave pertenece a la empresa Baires Fly y quedó bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), luego de que surgieran dudas sobre la identidad de las personas que abordarían el vuelo internacional.

Se trata de un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, que partió el lunes a las 22:15 desde Aeroparque y aterrizó a las 23:45 en la ciudad misionera. Su salida hacia territorio estadounidense estaba prevista para la madrugada de este martes, pero el viaje fue cancelado.

De acuerdo con fuentes aeroportuarias, el plan de vuelo contemplaba cuatro pasajeros, dos pilotos y una tripulante de cabina. Durante las verificaciones previas al despegue se habrían detectado inconsistencias que motivaron nuevos controles. Una de las sospechas es que entre los viajeros figuraba el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación de que el legislador haya ingresado a la Argentina. La Policía Federal brasileña comenzó a revisar los registros de los pasos fronterizos y los vuelos entre ambos países, mientras que Rogério Marinho, coordinador de la campaña presidencial de Bolsonaro, negó que el dirigente hubiera salido de Brasil.

El episodio se produce apenas dos días después de la segunda vuelta electoral en la que Flávio Bolsonaro fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, quien consiguió la reelección presidencial.

Tras los comicios, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ordenó que el senador entregara sus pasaportes y le prohibió salir del territorio brasileño. La medida está relacionada con una investigación por presunto lavado de dinero que también involucra al abogado Willer Tomaz, cercano al dirigente.

Hay un avión retenido en Puerto Iguazú: sospechan que Flávio Bolsonaro intentaba irse a EE.UU. https://t.co/PB5BnOKMHE — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 27, 2026

Bolsonaro rechazó la decisión judicial y aseguró que nunca había manifestado su intención de abandonar el país. También confirmó que cumpliría con la entrega de sus documentos y cuestionó la medida al considerarla un intento de intimidación.

El excandidato presidencial está involucrado, además, en otra investigación por presuntas irregularidades en el financiamiento de Dark Horse, una película biográfica sobre su padre.

Mientras avanzan las averiguaciones en ambos lados de la frontera, el avión continúa en Puerto Iguazú a la espera de que se resuelva su situación. Por ahora, la supuesta participación de Flávio Bolsonaro en el vuelo sigue siendo una hipótesis que no fue confirmada oficialmente.