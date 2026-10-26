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Un hombre murió luego de volcar con su vehículo en un camino rural de Buratovich
Tenía 41 años y era de Hilario Ascasubi. El incidente ocurrió en el camino conocido como La Planchada
Un hombre de 41 años murió el sábado por la mañana tras protagonizar un vuelco con su vehículo en un camino rural del partido de Villarino.
El trágico episodio ocurrió en el camino conocido como La Planchada, ubicado en el cuartel XIII, en jurisdicción de Hilario Ascasubi. La víctima, cuya identidad no fue difundida, residía en esa localidad.
Según informó el Comando de Prevención Rural (CPR) de Villarino, alrededor de las 6.30 los efectivos recibieron un aviso del Destacamento de Hilario Ascasubi que alertaba sobre un siniestro vial en ese sector.
Al llegar al lugar, los policías encontraron una Ford EcoSport volcada y, junto al vehículo, a un hombre tendido en el suelo que no respondía a los llamados.
En el operativo intervinieron bomberos de la Policía de Mayor Buratovich, personal policial y una ambulancia de esa localidad. El médico que acudió al lugar constató el fallecimiento del hombre.
Tras las tareas realizadas por Policía Científica, el cuerpo fue trasladado a Bahía Blanca para la correspondiente autopsia, mientras que el vehículo quedó a disposición de la Justicia.
La investigación continúa para establecer cómo se produjo el vuelco y determinar las circunstancias del fallecimiento.
Un hombre murió luego de volcar con su vehículo en un camino rural de Buratovich
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