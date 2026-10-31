Reapareció Bolsonaro: "Perdí contra el sistema, no contra mi adversario", dijo desde EE.UU.

Flávio Bolsonaro reapareció públicamente este viernes desde Estados Unidos, donde permanece junto a su familia después de abandonar Brasil tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva. A través de una transmisión en vivo por Instagram, el senador defendió su decisión de salir del país y lanzó duras críticas contra la Justicia brasileña.

"Perdí contra el sistema, no contra mi adversario", afirmó el dirigente del Partido Liberal (PL), quien aseguró que su partida no representa una señal de debilidad y que continuará participando de la actividad política desde el exterior.

Durante la transmisión, que se extendió durante unos 20 minutos, Bolsonaro explicó que resolvió abandonar Brasil después de conversar con su esposa, Fernanda, y de conocer una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) que ordenaba retener sus pasaportes en el marco de una investigación judicial.

"Tomé la decisión junto con mi esposa, sin que nadie lo supiera. Porque, si lo hubieran sabido, las probabilidades de que las cosas salieran mal habrían sido mayores", sostuvo el excandidato presidencial.

También relató una conversación con su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece bajo arresto domiciliario. Según contó, el exmandatario lo miró con lágrimas en los ojos y le advirtió: "Ya sabés a dónde quieren llegar con esto, ¿verdad?".

Flávio aseguró que teme ser detenido como parte de lo que considera una persecución política, aunque actualmente no existe una orden de arresto en su contra. El senador está siendo investigado por presunto lavado de dinero y rechazó las acusaciones.

En otro tramo de su mensaje, cuestionó los resultados de la segunda vuelta electoral del pasado domingo y volvió a insinuar la existencia de irregularidades, sin presentar pruebas. El Tribunal Superior Electoral de Brasil reconoció el triunfo de Lula con el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% obtenido por Bolsonaro.

Pese a la derrota, el dirigente aseguró que mantiene sus aspiraciones presidenciales y planteó la posibilidad de que se convoquen nuevas elecciones antes de 2030.

"Estoy preparado para volver a presentarme a la presidencia de la República. No me refiero a 2030, sino a antes", manifestó, al anticipar que buscará impulsar acciones judiciales contra el resultado electoral.

Además, convocó a sus seguidores a mantenerse unidos y adelantó que su espacio político concentrará parte de su estrategia opositora en el Congreso, particularmente en el Senado.

"No acabó el juego, vamos a continuar luchando", expresó.

La reaparición se produjo dos días después de su llegada a Miami, adonde arribó el miércoles 28 de octubre tras salir de Brasil por vía terrestre e ingresar a la Argentina a través del paso fronterizo de Puerto Iguazú.

Desde Misiones abordó un avión privado que realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Estados Unidos. Su salida generó repercusiones diplomáticas y motivó un pedido de explicaciones del gobierno brasileño a las autoridades argentinas.

En medio de esa controversia, Bolsonaro volvió a cuestionar al gobierno de Lula y dejó en claro que pretende mantener su liderazgo político desde el exterior, mientras continúa abierta la investigación judicial que motivó las restricciones para abandonar Brasil.