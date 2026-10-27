Flavio Bolsonaro se fugó de Brasil y pedirá asilo en Estados Unidos

Flavio Bolsonaro llegó este martes a Estados Unidos junto a su familia después de abandonar Brasil pese a tener vigente una prohibición judicial de salida del país. Fuentes cercanas al clan Bolsonaro aseguraron que el gobierno de Donald Trump conocía el operativo y que estaría dispuesto a concederle asilo político.

Según publicó el diario brasileño Folha de S. Paulo, personas vinculadas a la familia y con contactos en la Casa Blanca señalaron que la administración republicana habría tenido participación en el procedimiento. “El gobierno estadounidense habría participado activamente del plan para sacar a Flavio Bolsonaro de Brasil”, indicó una de las fuentes citadas.

El senador del Partido Liberal había perdido el domingo el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Además, enfrenta una investigación por lavado de dinero, tiene prohibido abandonar Brasil y sus pasaportes común y diplomático habían sido cancelados.

Fuentes del gobierno estadounidense confirmaron a CNN que Bolsonaro arribó junto a su familia, aunque todavía no trascendió cómo logró salir de territorio brasileño ni qué país utilizó como escala. Entre los posibles destinos finales aparecieron Miami, Dallas y Washington.

Estados Unidos ya se convirtió en lugar de residencia para otro integrante de la familia. Eduardo Bolsonaro vive en Texas desde principios de 2025 y obtuvo en julio pasado la residencia permanente bajo la categoría EB-1A. En diciembre de 2025 perdió su banca como diputado por sus reiteradas ausencias.

Días antes de las elecciones, Eduardo había planteado públicamente que su hermano debía abandonar Brasil si era derrotado. “Si mi hermano no ganara, estoy a favor de que salga del país. Sin duda”, afirmó durante una entrevista realizada en Estados Unidos.

Jair Bolsonaro también permaneció temporalmente en Florida luego de dejar la presidencia. Viajó a Orlando el 30 de diciembre de 2022 y regresó a Brasil tres meses después. Actualmente cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado bajo prisión domiciliaria.

Trump, por su parte, cuestionó este lunes el resultado del balotaje brasileño y calificó la elección como “amañada”, aunque aseguró públicamente que no había respaldado a ninguno de los candidatos.

Con información de La Nación