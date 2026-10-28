La oposición exige explicaciones al Gobierno por la salida de Flavio Bolsonaro

Diputados de distintos bloques opositores reclamaron al Gobierno nacional explicaciones por la presunta participación de organismos argentinos en la salida de Flavio Bolsonaro de Brasil y su posterior viaje hacia Estados Unidos.

La declaración conjunta fue respaldada por representantes de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas, Encuentro Federal, Primero San Luis y Coherencia, entre otros espacios.

Los legisladores pidieron que el Poder Ejecutivo “responda con urgencia los pedidos de informes solicitados y/o por solicitar” en relación con el operativo y reclamaron además la “urgente presencia” en la Cámara de Diputados del jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el canciller Pablo Quirno.

También solicitaron que el Gobierno argentino reconozca oficialmente el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales brasileñas y reactive plenamente el vínculo diplomático con el vecino país.

En ese sentido, reclamaron que el Ejecutivo “reconozca formalmente el triunfo de Lula da Silva y refuerce el diálogo con Brasil para revitalizar la relación bilateral y restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países al más alto nivel”.

La oposición busca determinar si existió colaboración oficial para facilitar el traslado de Bolsonaro. Según la información difundida, el dirigente brasileño habría ingresado a la Argentina durante la madrugada por vía terrestre y posteriormente abordado un avión privado en Puerto Iguazú, Misiones, con destino a Estados Unidos.

Las sospechas también alcanzan al asesor presidencial Santiago Caputo, quien, según versiones periodísticas, habría estado en Puerto Iguazú mientras se desarrollaba el operativo.

Los pedidos de informes apuntan a conocer qué participación tuvieron Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Administración Nacional de Aviación Civil y la Secretaría de Inteligencia del Estado.

La presentación se produce además en medio de cuestionamientos opositores a Javier Milei por no haber emitido hasta ahora un reconocimiento oficial del resultado electoral brasileño.

Con información de Noticias Argentinas