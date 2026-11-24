El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió no invitar al presidente Javier Milei a la ceremonia de asunción de su nuevo mandato, prevista para el 5 de enero de 2027, y confirmó que su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, no retomará funciones. La decisión profundiza una crisis diplomática agravada por las declaraciones del canciller Pablo Quirno.

Desde el entorno del ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, señalaron: “Julio Bitelli (el ahora ex embajador de Brasil aquí) ya no vuelve a sus funciones, volverá para hacer la mudanza y quedaremos al nivel de encargado de negocios por un rato más”.

La tensión creció tras una entrevista de Quirno con Mirtha Legrand. Allí, el funcionario defendió los calificativos de Milei hacia Lula, pese a que el mandatario argentino lo había llamado “ladrón”, “corrupto” y “basura socialista”.

Además, ante una pregunta sobre la falta de reconocimiento argentino al triunfo de Lula frente a Flávio Bolsonaro, Quirno sostuvo: “Básicamente porque hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían de alguna manera en duda toda la situación”. También argumentó que la validación del resultado correspondía exclusivamente al tribunal electoral brasileño.

Las afirmaciones provocaron una respuesta contundente desde Brasilia, donde rechazaron que existieran irregularidades que pusieran en cuestión la victoria del mandatario reelecto. “Quirno miente sobre los resultados electorales en Brasil, una democracia”, expresaron fuentes del gobierno brasileño.

Otro foco de conflicto fue la representación de los intereses argentinos en Venezuela. Quirno afirmó que Brasil había abandonado esa tarea luego de una publicación de Milei en redes sociales, dejando sin cobertura diplomática a ciudadanos argentinos. Desde el gobierno de Lula negaron esa versión y recordaron que mantuvieron la asistencia hasta que Italia asumió esa responsabilidad.

Aunque el canciller argentino aseguró que las diferencias políticas no afectan los intercambios comerciales, la tensión genera preocupación en sectores empresarios por las posibles consecuencias sobre una relación económica estratégica.

La decisión marca un nuevo distanciamiento entre ambos presidentes, mientras las relaciones diplomáticas permanecerán bajo la conducción de encargados de negocios.

Con información de Clarín