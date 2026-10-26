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Kicillof celebró la reelección de Lula en Brasil y lanzó un mensaje: "Hay otro camino"
El gobernador bonaerense felicitó al presidente brasileño por su triunfo frente a Flávio Bolsonaro. Habló de una noche histórica y destacó la defensa de la soberanía frente a las campañas de odio.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil y destacó el resultado del balotaje, en el que el mandatario del Partido de los Trabajadores (PT) derrotó al senador Flávio Bolsonaro.
“Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡Hay otro camino!”, expresó el mandatario bonaerense a través de sus redes sociales, en un mensaje que también incluyó reflexiones sobre la situación política de la región.
Kicillof calificó la jornada electoral como una “noche histórica” y consideró que el triunfo del dirigente brasileño demuestra que es posible revertir escenarios adversos.
En ese sentido, sostuvo que la victoria de Lula deja una enseñanza sobre la importancia de no rendirse y remarcó que las presiones externas y las campañas de odio no lograron imponerse sobre la voluntad de los ciudadanos brasileños.
UNA NOCHE HISTÓRICA, UN FUTURO MEJOR 🇧🇷❤️ Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse. No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad. Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO!— Axel Kicillof (@Kicillofok) October 26, 2026
El resultado electoral le permitirá a Lula iniciar su cuarto mandato presidencial a partir del 1 de enero de 2027. El dirigente del PT obtuvo el 51,79% de los votos, frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, y consiguió revertir la derrota que había sufrido en la primera vuelta.
La reacción de Kicillof también refleja su cercanía política con el presidente brasileño. Ambos comparten posiciones vinculadas al desarrollo productivo, la integración regional y la intervención del Estado en la economía, además de mantener diferencias ideológicas con el gobierno de Javier Milei.
El mandatario bonaerense mantuvo distintos encuentros con Lula y funcionarios de su administración para impulsar iniciativas de cooperación comercial, energética y productiva entre la provincia de Buenos Aires y Brasil.
Aunque en su mensaje no mencionó directamente a Milei, la expresión “Hay otro camino” también puede interpretarse como una referencia al debate político argentino, en el que Kicillof busca consolidarse como una de las principales figuras opositoras al Gobierno nacional.
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