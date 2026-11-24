El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llegará este miércoles a Bahía Blanca en lo que será su tercera visita a la ciudad este año. En esta ocasión, anunciará la obra de dragado de profundización del estuario de la ciudad.

De acuerdo con la información suministrada por la Municipalidad, el mandatario provincial estará a las 10 en el Paseo del Puerto, acompañado por el intendente Federico Susbielles y el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos.

La draga Galileo Galilei ya arribó a la zona portuaria para los trabajos que abarcan el canal principal de acceso y sectores operativos del estuario vinculados a Ingeniero White, Puerto Galván y Puerto Rosales.

La obra busca alcanzar un calado suficiente para permitir el ingreso de buques de mayor porte y capacidad de carga, un trabajo enfocado en el crecimiento de las exportaciones de hidrocarburos provenientes de Vaca Muerta.

Esta es la tercera visita que realiza Kicillof a la ciudad en 2026. La primera fue el 18 de marzo, cuando hizo entrega de 101 viviendas y recorrió las obras del Canal Maldonado y el Hospital Penna. En esa ocasión, en una entrevista en los estudios de La Brújula 24, dijo: "Estoy trabajando para construir una alternativa superadora y sin espejo retrovisor".

Tres meses después volvió a la ciudad para entregar 44 viviendas, 526 escrituras y 21 patrulleros. Además, firmó un convenio para finalizar otras 36 viviendas y dio una conferencia de prensa en el Parque de Mayo, en la que cuestionó la exclusión de Bahía de la Zona Fría y dijo que "Milei no tiene termómetro".