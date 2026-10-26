Súper Turismo: Vázquez, Campisi y Abbate ganaron en la octava fecha en Pigüé

El Súper Turismo llevó adelante durante el fin de semana su octava fecha de la temporada en el Autódromo Ciudad de Pigüé, con actividad para las divisionales STC1 y STC2, que ofrecieron definiciones ajustadas y tres ganadores diferentes.

En la primera final de la ST1, Facundo Vázquez se quedó con la victoria, al completar la competencia en 16m23s399. El segundo lugar fue para Juan Manuel García, mientras que Damián Cardelli completó el podio. Martín Grenada finalizó cuarto y Federico Campisi ocupó la quinta posición.

La segunda competencia de la divisional tuvo como protagonista a Federico Campisi, quien se tomó revancha y consiguió el triunfo con un tiempo de 18m08s492. La definición fue muy ajustada, ya que Martín Pizarro terminó segundo a apenas 416 milésimas, mientras que Martín Grenada llegó tercero, a 642 milésimas del ganador.

Detrás de los integrantes del podio se ubicaron Juan Manuel García, Bruno González, Damián Cardelli, Marcelo Orbegoso, Leonardo Scheffer, Facundo Vázquez y Emiliano Fernández, quienes completaron los diez primeros puestos de la segunda final.

Por su parte, la STC2 tuvo como vencedor a Gastón Abbate, quien se adjudicó la competencia con un registro de 20m11s471. El ganador debió resolver una definición muy cerrada frente a Bernardo Marcel, que cruzó la meta en el segundo lugar, a solamente 433 milésimas.

El tercer escalón del podio quedó en manos de Matías Perrozzi, quien terminó a 3s270 del vencedor. Luego se clasificaron Fabricio Balogh, Gian Recchi, Gino Savioli, Augusto Rochet, Mateo Piazza, Ramiro Fernández y Marcos Lecomte.

De esta manera, la octava presentación del Súper Turismo dejó dos vencedores diferentes en la ST1 y una ajustada definición en la STC2, en una jornada que reunió nuevamente a los protagonistas del automovilismo zonal en el trazado pigüense.