Cómo conservar las bananas para evitar que se pongan negras demasiado rápido

Las bananas son una de las frutas más consumidas por su sabor, practicidad y versatilidad. Sin embargo, tienen una particularidad: pueden pasar de estar en su punto justo de maduración a presentar manchas oscuras en la cáscara en apenas unos días, especialmente cuando aumentan las temperaturas.

Aunque muchas personas acostumbran guardarlas en la heladera para prolongar su duración, el frío puede provocar que la cáscara se oscurezca rápidamente, sobre todo cuando todavía están verdes. Por eso, conocer las condiciones adecuadas de conservación resulta fundamental para evitar que se deterioren antes de tiempo.

Según explicó Canal 26, lo más recomendable es mantenerlas en un ambiente fresco, seco y ventilado, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor como hornos o cocinas. También conviene evitar las bolsas de plástico cerradas, ya que favorecen la acumulación de humedad.

Otro consejo consiste en colocarlas en un frutero amplio o utilizar un soporte que permita mantenerlas colgadas. De esta manera, se evita que queden apretadas contra otras frutas o superficies, reduciendo los golpes y marcas que pueden acelerar su deterioro.

Lo mejor es conservar las bananas en un lugar fresco y seco. Foto: Foto: Gemini

Uno de los trucos caseros más conocidos es envolver los tallos de las bananas con papel film. Este método busca reducir la liberación y el intercambio de etileno, una sustancia natural que interviene en la maduración. Aunque puede contribuir a retrasar el proceso, no garantiza que la fruta conserve su color amarillo durante mucho más tiempo.

También es aconsejable mantenerlas alejadas de manzanas, peras y paltas, especialmente cuando están maduras. Estas frutas producen etileno y, al almacenarse juntas, pueden acelerar los cambios de color y textura.

Ahora bien, cuando las bananas ya están maduras, sí pueden guardarse en la heladera para prolongar su conservación. Si bien la cáscara probablemente se oscurezca por efecto del frío, la pulpa puede mantenerse en buenas condiciones durante más tiempo.

Otra alternativa para evitar desperdicios es pelarlas, cortarlas en rodajas y congelarlas en un recipiente hermético. Después pueden utilizarse para preparar licuados, helados caseros, budines y otras recetas.

Con estas pequeñas precauciones es posible aprovechar mejor la fruta, reducir el desperdicio de alimentos y evitar que las bananas se deterioren antes de consumirlas.