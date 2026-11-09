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Kicillof pide al Gobierno que escuche a León XIV: "Hay que abrirse un poco"
El gobernador bonaerense destacó el mensaje del pontífice durante su primera jornada en Argentina y reclamó que sus palabras sobre la tolerancia y el diálogo se traduzcan en acciones concretas.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, valoró la llegada del papa León XIV a la Argentina y aprovechó su primer discurso en el país para enviarle un mensaje al Gobierno de Javier Milei. “Hay que escucharlo y abrirse un poco”, expresó el mandatario, quien manifestó su deseo de que las autoridades nacionales también tengan en cuenta las palabras del pontífice.
Las declaraciones se produjeron este domingo, luego de la presentación de León XIV en el Palacio Libertad, donde el jefe de la Iglesia católica hizo referencia a distintos desafíos que atraviesa la sociedad. Kicillof consideró que la visita representa una oportunidad para reflexionar sobre las diferencias políticas y la necesidad de construir consensos.
El Gobernador Axel Kicillof tras escuchar las palabras del Papa León XIV: "Esperemos que escuchen al Papa" El Gobernador también destacó que el Sumo Pontífice haya abordado la pobreza, la inclusión y la educación pública en su mensaje a la nación. https://t.co/qMHcx8KHl5— Kicillofismo 🇦🇷 (@Kicillofismo) November 8, 2026
El gobernador aseguró que el Papa llegó para transmitir un mensaje a todos los argentinos y destacó especialmente su compromiso con el viaje, luego de haber atravesado una enfermedad y una intervención quirúrgica el mes pasado. También señaló que comparte buena parte de sus planteos y sugirió que quienes mantienen posiciones diferentes deberían prestar especial atención a sus palabras.
En ese sentido, sostuvo que la presencia del pontífice trasciende las disputas políticas y representa una convocatoria a la esperanza, la convivencia y el respeto por quienes piensan distinto. Además, remarcó que el verdadero desafío será trasladar esos conceptos a decisiones y acciones concretas, más allá de los discursos.
Kicillof también se refirió a las actividades que León XIV desarrollará en territorio bonaerense. Este lunes está prevista su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. El miércoles, en tanto, encabezará una celebración multitudinaria en la Basílica de Luján, para la cual la Provincia prepara un importante operativo de organización y seguridad.
En su primer intervención en nuestro país, el Papa León XIV dejó un mensaje fundamental que debemos escuchar y reflexionar. Sus palabras sobre tolerancia, solidaridad, unidad, pobreza, exclusión, discapacidad y educación marcan un camino imprescindible. Mañana lo esperamos con los brazos abiertos para renovar este compromiso junto a nuestro pueblo.— Axel Kicillof (@Kicillofok) November 9, 2026
Finalmente, el mandatario vinculó la llegada del pontífice con el legado de Francisco, quien no pudo regresar a su país durante su papado. Consideró que la visita constituye un acontecimiento histórico para la Argentina y una oportunidad para recuperar el mensaje de diálogo, solidaridad y tolerancia que promovía Jorge Bergoglio.
Para Kicillof, la presencia de León XIV no debería quedar solamente como un acontecimiento religioso, sino convertirse en una invitación a revisar actitudes y poner en práctica los valores que el Papa propone.
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