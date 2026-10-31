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Kicillof cargó contra Milei en Jujuy: "Es la estafa electoral más grande de la historia"
El gobernador bonaerense cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y llamó a construir una alternativa política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes un acto político en Jujuy, donde lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei y convocó a construir una alternativa electoral que permita recuperar el Gobierno nacional en 2027.
"Nadie se salva solo, no hay solución de ninguna provincia sin que cambie la política nacional", afirmó el mandatario bonaerense durante su discurso en el Club Altos Hornos Zapla, en el marco de una visita destinada a fortalecer su armado político en el interior del país.
Kicillof calificó a la gestión libertaria como "la estafa electoral más grande de la historia" y sostuvo que las políticas económicas implementadas por la Casa Rosada perjudicaron incluso a quienes acompañaron a Milei en las urnas.
Ahora @Kicillofok llegó a la Casa de Gobierno de Jujuy para mantener una reunión con @carlossadirjuy. El gobernador bonaerense está acompañado por su equipo de gobierno, entre ellos @larroqueandres #EnterateMas en https://t.co/0aNX6L9bcH https://t.co/rZkhvvvOy8— La Voz de Jujuy (@lavozdejujuy) October 30, 2026
"Hoy se encuentran con un gobierno lleno de representantes de lo más rancio del poder económico y del poder internacional", cuestionó, al tiempo que advirtió sobre las consecuencias de los aumentos tarifarios y el endeudamiento.
El gobernador también hizo referencia a la situación económica de Jujuy y aseguró que, durante su recorrida, recogió testimonios de productores tabacaleros, trabajadores vinculados al cultivo de caña de azúcar y comerciantes que manifestaron su preocupación por el futuro de sus actividades.
La visita se inscribe en la estrategia de expansión nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que impulsa Kicillof. Durante la jornada también mantuvo un encuentro institucional con el gobernador jujeño, Carlos Sadir, con quien firmó distintos convenios de cooperación entre ambas provincias.
En su discurso, el mandatario bonaerense cuestionó el deterioro del federalismo y sostuvo que la reconstrucción del país debe surgir desde las provincias. "Para construir un país más justo y una patria para todos, la tenemos que hacer desde abajo para arriba y desde la periferia para el centro", expresó.
Además, convocó a la militancia peronista a asumir un papel central en la construcción de una propuesta opositora. En ese sentido, aseguró que la principal fortaleza del espacio político reside en la organización popular y llamó a trabajar por la unidad de los distintos sectores.
Sobre el cierre, Kicillof planteó la necesidad de conformar un gobierno "productivo, federal, soberano" y que coloque las necesidades de la población por encima de los intereses financieros.
"Necesitamos un país en donde las prioridades no sean ni la timba ni la extranjerización, sino que sean la producción, el trabajo, la educación y la salud", concluyó.
De esta manera, el mandatario profundizó su proyección nacional y volvió a posicionarse como uno de los principales referentes del peronismo de cara a la disputa presidencial de 2027.
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