Kicillof espera una definición sobre las PASO para decidir si desdobla las elecciones bonaerenses

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sigue de cerca las negociaciones que impulsa el Gobierno de Javier Milei para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una decisión que podría modificar el calendario electoral de 2027 en la provincia de Buenos Aires.

La Casa Rosada busca acelerar el tratamiento de la reforma electoral en el Congreso, mientras que el mandatario provincial analiza si mantiene las elecciones bonaerenses en la misma fecha que las nacionales o si vuelve a desdoblarlas.

Según publicó Infobae, en el entorno de Kicillof consideran que, si las PASO continúan vigentes, será muy difícil separar los comicios provinciales de los nacionales.

El principal obstáculo es logístico, ya que las primarias deberían realizarse en una misma jornada, mientras que el desdoblamiento de las elecciones generales obligaría a los bonaerenses a concurrir a las urnas en tres oportunidades durante 2027.

Por ese motivo, en La Plata entienden que mantener las PASO llevaría a una elección concurrente, con la votación de presidente, gobernador e intendentes el mismo día.

La situación podría comenzar a definirse el próximo martes, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado avance con el debate de la reforma electoral.

El oficialismo nacional necesita reunir los votos necesarios para suspender las primarias, por lo que mantiene conversaciones con distintos gobernadores y bloques provinciales.

En ese escenario, el mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa, aparece como un interlocutor importante para la Casa Rosada. Los senadores que responden a su espacio podrían acompañar la iniciativa, aunque el Gobierno todavía necesita otros respaldos para avanzar.

La definición también tendrá consecuencias sobre la interna del peronismo bonaerense.

En el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político que encabeza Kicillof, consideran que las PASO podrían servir para resolver las candidaturas de 2027 y ordenar la disputa por el liderazgo del justicialismo.

Si las primarias son suspendidas, el gobernador deberá negociar acuerdos con los distintos sectores del peronismo, entre ellos el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa.

En cambio, si continúan vigentes, podría utilizar esa instancia para definir candidaturas tanto a nivel nacional como provincial.

Otro de los debates que atraviesa la estrategia electoral bonaerense es la posibilidad de restablecer las reelecciones indefinidas de los intendentes, una iniciativa que modificaría las negociaciones internas y el peso territorial de los jefes comunales.

Por su parte, el Gobierno nacional sostiene que la suspensión de las PASO permitiría reducir el gasto electoral y evitar una instancia que, según su interpretación, dejó de cumplir su función original de selección de candidatos.

Con las elecciones de 2027 cada vez más cerca, Kicillof deberá definir el calendario bonaerense en función de lo que finalmente resuelva el Congreso, en un contexto marcado por las negociaciones entre el oficialismo nacional, los gobernadores y los distintos sectores del peronismo.

Con información de Infobae