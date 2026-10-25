Un periodista británico se burló de Colapinto por ser argentino y Alpine salió a defender al piloto

Franco Colapinto quedó envuelto en una inesperada polémica durante el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, aunque esta vez por una situación completamente ajena a su rendimiento en la pista. El reconocido presentador británico Jeremy Clarkson lanzó un comentario sobre la nacionalidad del argentino que provocó un fuerte rechazo y obligó a Alpine a salir públicamente en defensa de su piloto.

Todo ocurrió durante una entrevista con Sky Sports F1 en el Circuito de las Américas, en Austin. Consultado sobre las posibilidades de la escudería francesa, Clarkson hizo referencia a la penalización de diez puestos que recibió Colapinto por el cambio de un componente electrónico de su unidad de potencia. Sin embargo, decidió relacionar el castigo deportivo con el origen del corredor.

"Franco tiene una penalización en la grilla por ser argentino. Probablemente. Bueno, yo le daría una por eso", expresó el británico. Luego agregó una referencia a un episodio ocurrido años atrás durante una visita a la Argentina, en una intervención que rápidamente generó críticas en las redes sociales.

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La controversia tomó todavía más fuerza por un detalle particular: Clarkson estaba en Austin como invitado de Alpine. El expresentador de Top Gear había compartido actividades con integrantes de la escudería, se fotografió junto a Flavio Briatore y apareció en publicaciones oficiales del equipo. Esa cercanía hizo que las declaraciones resultaran especialmente incómodas para la estructura francesa.

Ante la repercusión, Alpine difundió un comunicado para tomar distancia de los dichos del presentador. La escudería explicó que las declaraciones correspondían a una opinión personal de un invitado y que no representaban los valores de respeto y consideración que promueve la organización. El mensaje cerró con un respaldo explícito: "Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo".

Aunque el equipo evitó mencionar directamente a Clarkson, la referencia a una entrevista televisiva realizada en Austin dejó en claro a quién estaba dirigida la respuesta. La polémica también provocó el rechazo del entorno del argentino. Su representante, Jamie Campbell-Walter, calificó los comentarios sobre la nacionalidad del corredor como completamente inaceptables.

Mientras tanto, Colapinto deberá concentrarse en el desafío deportivo que tiene por delante. El bonaerense recibió una sanción de diez posiciones por utilizar una cuarta unidad de control electrónico durante la temporada, una modificación que excede el límite permitido por el reglamento.

Con información de Clarín