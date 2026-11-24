El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó este martes el Servicio Bonaerense de Empleo (SBE), una plataforma digital gratuita que busca facilitar el acceso al mercado laboral y vincular a quienes buscan trabajo con empresas y emprendedores que necesitan incorporar personal.

Tal como publica DIB, la iniciativa fue presentada por el gobernador Axel Kicillof, junto al ministro de Trabajo, Walter Correa, y fue diseñada a partir de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La herramienta contará con tres ejes principales: la intermediación laboral, la capacitación profesional y la vinculación de estudiantes y egresados de los Centros de Formación Laboral con las oportunidades de empleo en sus respectivos distritos.

Cómo funciona el portal de empleo

Las personas interesadas deberán ingresar a www.trabajo.gba.gov.ar/sbe/, donde podrán registrarse, elaborar su currículum, consultar las ofertas disponibles y postularse a las búsquedas laborales.

Además, tendrán acceso a cursos y talleres de orientación laboral, tanto presenciales como virtuales, y a una línea telefónica gratuita para realizar consultas.

Por su parte, las empresas podrán publicar vacantes, seleccionar perfiles de acuerdo con sus necesidades y coordinar entrevistas con los postulantes.

El programa contará con el respaldo de los 218 Centros de Formación Laboral distribuidos en territorio bonaerense y de las más de 100 delegaciones y subdelegaciones del Ministerio de Trabajo.

Asimismo, se firmó un convenio con Provincia Microcréditos para incorporar información sobre alternativas de financiamiento para emprendedores y trabajadores independientes.

Los municipios que adhirieron

En esta primera etapa se incorporaron 20 municipios, entre los que se encuentran Coronel Suárez, Patagones, Salliqueló, Tres Lomas, Laprida y Benito Juárez.

Por el momento, Bahía Blanca no figura entre los distritos que formalizaron su adhesión al programa, aunque se espera que el listado se amplíe en los próximos días.

Durante la presentación, Kicillof cuestionó la política económica del Gobierno nacional y sostuvo que desde fines de 2023 se perdieron más de 400 mil puestos de trabajo formal y cerraron alrededor de 33 mil empresas en el país.