Franco Colapinto protagonizó una maniobra que le permitió evitar un accidente durante la primera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, en una sesión completamente condicionada por la lluvia que terminó sin tiempos oficiales.

El piloto argentino salió a la pista cuando restaba apenas un minuto para el cierre del entrenamiento, luego de que Alpine decidiera mantener sus 2 monoplazas en boxes durante prácticamente toda la sesión debido a las dificultades que presentaba el circuito urbano.

En su breve recorrido, Colapinto perdió momentáneamente la estabilidad del auto, pero consiguió corregir la trayectoria con una rápida reacción al volante y evitar un despiste. Una situación similar había atravesado segundos antes su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien también debió realizar una maniobra para mantener el control.

¡CUIDADO, FRANCO! Colapinto pudo controlar el auto en la pista mojada de Las Vegas. 📺 #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/V6dZAUDbF2 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026

A pesar de las complicaciones, los 2 pilotos de Alpine fueron los únicos que pudieron realizar ensayos de largada, una experiencia que podría resultar importante ante la posibilidad de que las precipitaciones también condicionen la carrera del fin de semana.

La primera práctica libre comenzó con una temperatura ambiente de apenas 12 grados y una pista que registraba 14 grados. La lluvia, que inicialmente se presentó como una llovizna, fue ganando intensidad y complicó progresivamente las condiciones del trazado.

Durante los 60 minutos de actividad, la mayoría de los pilotos se limitó a realizar vueltas de instalación, mientras que otros permanecieron en los garajes ante la imposibilidad de girar con seguridad.

Uno de los primeros en salir fue Sergio Pérez, con Cadillac, aunque regresó rápidamente a boxes después de completar una vuelta. Posteriormente, otros competidores intentaron reconocer el circuito, pero tampoco pudieron establecer registros.

Max Verstappen fue uno de los que describió las dificultades que presentaba el asfalto. Durante su única vuelta de instalación, el neerlandés comparó las condiciones del circuito con las de una pista de hielo.

Mercedes también envió a sus pilotos al trazado, aunque desde el equipo le recomendaron a Kimi Antonelli que no asumiera riesgos. Carlos Sainz, por su parte, sufrió una bloqueada que dejó en evidencia la escasa adherencia del pavimento.

La sesión también contó con la participación de 3 pilotos jóvenes: Dino Beganovic reemplazó a Lewis Hamilton en Ferrari, Jak Crawford ocupó el lugar de Fernando Alonso en Aston Martin y Ryo Hirakawa condujo el Haas de Oliver Bearman.

Finalmente, la bandera a cuadros llegó sin que se registraran vueltas cronometradas, por lo que la primera práctica del Gran Premio de Las Vegas concluyó sin una clasificación de tiempos.

Para Colapinto, el entrenamiento dejó apenas una breve experiencia sobre el circuito mojado y una maniobra que evitó un posible accidente. El argentino buscará sumar kilómetros en las próximas sesiones para preparar la clasificación y la carrera.

Con información de Clarín