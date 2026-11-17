Franco Colapinto se prepara para afrontar una nueva fecha del campeonato mundial de Fórmula 1, que este fin de semana tendrá como escenario el Gran Premio de Las Vegas. El argentino buscará mejorar su rendimiento y volver a la zona de puntos con Alpine, después de una serie de carreras en las que el equipo no consiguió los resultados esperados.

El piloto de 23 años reconoció que la escudería francesa tiene aspectos por mejorar, aunque se mostró entusiasmado con la posibilidad de competir nuevamente en Estados Unidos.

“En las carreras recientes no hemos logrado aprovechar nuestro verdadero ritmo, pero volvemos a Estados Unidos con el objetivo de corregir esto y tener un fin de semana exitoso”, expresó en declaraciones difundidas por Alpine.

Colapinto también destacó las particularidades del circuito callejero de Las Vegas, especialmente por las condiciones climáticas y las extensas rectas que caracterizan al trazado.

“Las temperaturas nocturnas en el desierto plantean un desafío interesante, por lo que mantener los neumáticos en el rango de funcionamiento óptimo será un objetivo clave”, explicó.

En ese sentido, consideró que las características de los monoplazas de esta temporada podrían favorecer una competencia atractiva, particularmente por las velocidades que se alcanzarán en los sectores más rápidos.

“Trabajaremos para tener un fin de semana sin contratiempos y extraer el máximo potencial del coche para conseguir un buen resultado”, aseguró.

El argentino llega a Las Vegas después de finalizar en el 13° puesto en el Gran Premio de Brasil, donde tuvo una largada complicada que lo hizo retroceder varias posiciones. Si bien consiguió recuperar terreno durante la competencia, no logró ingresar entre los 10 primeros. Su compañero, Pierre Gasly, terminó 14°.

Por su parte, el francés contó que estuvo trabajando en el simulador de la fábrica de Enstone y remarcó la necesidad de completar un fin de semana competitivo.

Alpine tiene un antecedente favorable en Estados Unidos durante esta temporada, ya que consiguió sumar puntos en las anteriores competencias disputadas en Miami y Austin.

Final triple-header coming up 🔜 Ready to give it our all 👊 https://t.co/0YsIxg740A — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 14, 2026

Días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

La actividad comenzará el jueves 19 de noviembre y se desarrollará durante la noche en Estados Unidos, por lo que algunas sesiones se disputarán durante la madrugada argentina.

El cronograma, con horarios de nuestro país, será el siguiente:

Jueves 19 de noviembre: primera práctica libre, a las 21.30.

primera práctica libre, a las 21.30. Viernes 20 de noviembre: segunda práctica libre, a la 1; tercera práctica libre, a las 21.30.

segunda práctica libre, a la 1; tercera práctica libre, a las 21.30. Sábado 21 de noviembre: clasificación, a la 1.

clasificación, a la 1. Domingo 22 de noviembre: carrera, a la 1.

La competencia marcará el cierre del recorrido de la Fórmula 1 por el continente americano en la temporada 2026.