El viento del sector sur será el principal protagonista de este martes en Bahía Blanca, en una jornada que se presentará con buenas condiciones meteorológicas y temperaturas moderadas, según anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.

El especialista indicó que el viento soplará de manera sostenida durante todo el día, con velocidades de entre 30 y 35 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

En cuanto a la temperatura, la máxima se ubicará entre los 23 y 24 grados, mientras que el cielo permanecerá mayormente despejado o ligeramente nublado, sin probabilidades de precipitaciones.

Para el miércoles se espera una jornada con similares características, aunque con una disminución en la intensidad del viento y un ascenso de las temperaturas.

Las primeras horas del día serán frescas, con una mínima de entre 7 y 8 grados, mientras que por la tarde las marcas térmicas treparán hasta los 25 o 26 grados.

El viento continuará soplando del sector sur, aunque con velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora y la posibilidad de algunas ráfagas aisladas, en otra jornada que estará caracterizada por la escasa nubosidad.

En cuanto a la región, De Benedictis puso especial énfasis en Monte Hermoso, donde este martes se hará sentir con mayor intensidad el viento. Para el miércoles se esperan buenas condiciones meteorológicas en toda la zona.