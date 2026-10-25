Dramáticas imágenes del asalto a la pañalera: ladrones a los tiros y un comerciante como escudo

El violento asalto a una pañalera de Punta Alta, ocurrido durante la noche del sábado, quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona y en videos filmados por vecinos que fueron testigos de los dramáticos momentos que se vivieron durante el enfrentamiento entre los delincuentes y la Policía.

Las imágenes muestran cómo tres ladrones encapuchados, vestidos con uniformes camuflados similares a los de Infantería, utilizaron al propietario del comercio como escudo humano para intentar escapar de los efectivos que habían llegado al lugar.



En medio de corridas, gritos e insultos, los asaltantes avanzaron junto al comerciante mientras intentaban evitar la intervención policial. La secuencia también permite observar el momento en el que se producen disparos contra los uniformados.

Otro video, grabado con un teléfono celular captó la misma situación desde un ángulo diferente. En la filmación se escuchan las expresiones de miedo y preocupación de quienes presenciaban el enfrentamiento.



El episodio ocurrió alrededor de las 22 del sábado, en una pañalera ubicada en José Ingenieros al 2200, donde los tres delincuentes irrumpieron armados y sustrajeron una suma de dinero en efectivo que hasta el momento no fue precisada.

Tras el alerta al servicio de emergencias, varios móviles policiales acudieron al lugar y se produjo un intercambio de disparos. Los asaltantes mantuvieron al dueño del negocio como escudo durante la huida, en una maniobra que puso en serio riesgo su integridad física.

Finalmente, los delincuentes liberaron al comerciante y lograron escapar a través de los patios traseros de las propiedades linderas. Pese a la gravedad de lo ocurrido, tanto la víctima como los efectivos policiales resultaron ilesos.

La investigación quedó en manos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) y la Policía Comunal de Punta Alta, que trabajan para identificar y localizar a los tres responsables del asalto. Las grabaciones del episodio podrían resultar fundamentales para reconstruir la secuencia y avanzar en la búsqueda de los sospechosos.