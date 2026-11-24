El intendente Federico Susbielles anunció que el Municipio concluyó los estudios para realizar una importante obra hidráulica que beneficiará a los barrios Patagonia, Millamapu, Las Acacias, Los Horneros y Patagonia Norte, con una inversión superior a los $7.000 millones.

Los trabajos forman parte del Plan Extraordinario de Reconstrucción Hidráulica, que contempla 13 obras prioritarias financiadas mediante una contribución extraordinaria de las empresas petroquímicas y cerealeras de la ciudad, a partir del acuerdo alcanzado con el Municipio en diciembre de 2025, tras la inundación del 7 de marzo.

Según las estimaciones actualizadas que brindó el jefe comunal, ese fondo permitirá recaudar más de $30.000 millones entre 2026 y 2027.

La intervención anunciada contempla la construcción de un conducto principal que vinculará el sector de la autovía Juan Pablo II y Sarmiento con un gran colector, además de una serie de obras complementarias en distintas calles.

Susbielles explicó que en esa zona confluyen los caudales provenientes de Patagonia y Millamapu con los que llegan desde aguas arriba del arroyo Napostá, una situación que durante la inundación provocó graves consecuencias.

En cuanto a los plazos, anticipó que en los próximos 15 días estarán terminados los pliegos y que, de no mediar inconvenientes, los trabajos podrían comenzar en los 60 días posteriores. “Estamos estimando un plazo de obra que va a estar aproximadamente entre 18 y 20 meses porque es una obra importante y profunda. Son ese tipo de obras que lamentablemente no se hicieron en Bahía Blanca”, manifestó.

El avance de las otras obras hidráulicas

Por otra parte, el intendente confirmó que durante los primeros días de diciembre comenzarán los trabajos correspondientes al desagüe pluvial de Láinez, en el sector de Rafael Obligado y Rincón, que ya fue adjudicado y cuenta con el contrato firmado.

Además, detalló que la intervención en el sector de calle Rizzo fue la primera en finalizar, mientras que las obras de General Daniel Cerri y Los Olivos estarán terminadas antes de fin de año.

En tanto, los trabajos que se desarrollan en Villa Mitre avanzan de acuerdo con los plazos previstos.

Susbielles también indicó que el Municipio lleva más de un año trabajando en el estudio de las cuencas superiores del Sauce Chico, Saladillo de García y Napostá, con el objetivo de determinar qué intervenciones deberán realizarse aguas arriba de la ciudad. La expectativa es contar con los resultados durante el primer trimestre de 2027.

“La ciudad tenía dos problemas: por un lado, que nunca hicieron obras aguas arriba y, por otro lado, que en la ciudad nunca hubo un plan hidráulico. Nunca se estudiaron las subcuencas, la ciudad creció desordenadamente y se habilitaron loteos y viviendas en lugares que por pendientes no deberían haberse realizado”, cuestionó.

El aporte de las empresas y las críticas a Nación

El jefe comunal reivindicó el acuerdo alcanzado con el sector productivo local para financiar las 13 intervenciones y volvió a cuestionar la falta de asistencia de la administración nacional tras la catástrofe. “El Gobierno nacional, que se había comprometido con los bahienses, puso cero pesos en Bahía Blanca”, afirmó.

Asimismo, defendió la decisión de priorizar las inversiones en infraestructura hidráulica por sobre otras intervenciones urbanas. “Si nosotros hubiéramos gastado 30 mil millones en hermosear, la verdad que estaríamos todos mucho más felices con Bahía, pero no hubiera sido serio. Bahía Blanca lo que necesita son obras hidráulicas”, remarcó.

El intendente sostuvo que también se llevan invertidos más de 120 millones de dólares en el mejoramiento del servicio de agua potable y destacó el acompañamiento de la Provincia, los aportes empresariales y la utilización de recursos municipales. “Si uno recorre los últimos 100 años de Bahía Blanca, nunca hubo tanta obra pública como en este momento, y yo creo que es para resaltar que la hacemos en el peor momento de obra pública nacional”, concluyó.