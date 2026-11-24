Bahía Blanca tendrá este miércoles una mañana con temperaturas inusualmente bajas para noviembre, pero las condiciones cambiarán durante la tarde y darán paso a una seguidilla de jornadas con máximas superiores a los 30 grados, según anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.

La temperatura mínima del miércoles rondará entre los 7 y 8 grados, mientras que durante la tarde el termómetro alcanzará aproximadamente los 26 grados.

El cambio estará acompañado por una rotación del viento hacia el sector norte, que marcará el comienzo de un período de ascenso térmico sostenido.

"Tenemos una racha de días consecutivos con cielo mayormente despejado y con ascenso térmico. Esas serían las dos características que vamos a estar teniendo", señaló De Benedictis.

En ese sentido, adelantó que desde el jueves las temperaturas máximas superarán los 30 grados y se mantendrán en esos valores durante varios días.

"Ya a partir de mañana el viento se instala del norte y ahí vamos a tener una seguidilla de días de viento norte con cielo despejado", explicó el meteorólogo.

Además, indicó que la combinación de esas condiciones favorecerá registros elevados para esta época del año, después de varias jornadas con temperaturas moderadas.

En cuanto a la región, Sierra de la Ventana tendrá un miércoles particularmente frío durante las primeras horas, con mínimas estimadas entre 5 y 6 grados. Por su parte, en Monte Hermoso se espera cielo mayormente despejado, aunque el viento será el principal protagonista, con posibles ráfagas de entre 40 y 45 kilómetros por hora. Según De Benedictis, estas condiciones de viento serán más perceptibles en la localidad balnearia que en el resto de la región.